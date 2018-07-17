Посёлок Сосновое, Украина, 17 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Массовое отравление детей произошло в детском лагере на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики. Об этом 17 июля сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Цитата из х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Госпитализация

По его словам, инцидент произошёл накануне в детском учреждении оздоровления и отдыха «Ястребок» в селе Сосновое Лиманского района. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.

Как сообщил Лысенко, на данный момент 33 ребёнка в возрасте от 9 до 16 лет доставлены в медучреждения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. «Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание», — уточнил он.

Источник отравления до настоящего времени установить не удалось. Для исследования отобраны образцы пищи, которой кормили детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм».