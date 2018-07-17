В детском лагере в Донбассе отравились 60 воспитанников
Посёлок Сосновое, Украина, 17 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Массовое отравление детей произошло в детском лагере на оккупированной Украиной территории Донецкой Народной Республики. Об этом 17 июля сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
По его словам, инцидент произошёл накануне в детском учреждении оздоровления и отдыха «Ястребок» в селе Сосновое Лиманского района. После ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту.
Как сообщил Лысенко, на данный момент 33 ребёнка в возрасте от 9 до 16 лет доставлены в медучреждения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. «Принято решение о госпитализации всех детей, которые почувствовали недомогание», — уточнил он.
Источник отравления до настоящего времени установить не удалось. Для исследования отобраны образцы пищи, которой кормили детей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение санитарных правил и норм».