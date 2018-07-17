Майкоп, 17 июля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Основными задачами финансовой системы Адыгеи остаются мобилизация бюджетных ресурсов на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета и снижение долговой нагрузки. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея, заявил Мурат Кумпилов 17 июля по итогам заседания Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ, которое провел вице-премьер Виталий Мутко.

Фото предоставлено пресс-службой главы республики Адыгея Правительство РФ

На заседании обсуждались подходы к распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период до 2021 года, а также обсуждались методика оценки эффективности налоговых льгот субъектов РФ и муниципальных образований, методика распределения дотаций в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций в 2018 году.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, принимавший участие в совещании, отметил, что работа по повышению прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса является приоритетной. В числе основных задач он назвал мобилизацию бюджетных ресурсов на выполнение всех социальных обязательств, обеспечение сбалансированности бюджета и снижение долговой нагрузки. При этом он подчеркнул, что важным остается получение из федерального бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, так как расходные полномочия региона по ряду направлений деятельности каждый год растут

Отдельно обсуждался вопрос участия субъектов Российской Федерации в национальных проектах (программах). В целях реализации нового майского указа президента РФ Владимира Путина органами власти Адыгеи подготовлены и направлены в адрес профильных федеральных органов исполнительной власти предложения для включения в нацпроекты. Кроме того, как отмечалось, идет процесс синхронизации целевых ориентиров, обозначенных в майском указе, с показателями региональных документов стратегического планирования. Основные показатели, заложенные в проекте республиканской Стратегии-2030, в целом соответствуют значениям, которые определены майским указом.

Кроме того, органами власти Адыгеи проводится анализ основных параметров государственных программ РА на предмет соответствия целям развития, ориентирам и индикаторам, обозначенным в указе президента страны. По итогам этой работы будет проведена корректировка государственных программ, а также республиканской адресной инвестиционной программы.