Мадрид, 17 июля, 2018, 17:48 — ИА Регнум. Экс-глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон и действующий премьер-министр автономии Жоаким Торра объявили о создании нового сепаратистского движения, которое, по их мнению, смогло бы объединить всех сторонников независимости региона. Произошло это в рамках специального мероприятия, прошедшего в Барселоне в этот понедельник, 16 июля, сообщает Deutsche Welle.

Convergència Democràtica de Catalunya Карлес Пучдемон

«Национальный призыв к республике» — такое название получило новое движение за независимость Каталонии. Сам же Карлес Пучдемон, находящийся по сей день под подпиской о невыезде в Германии, подключился к мероприятию по видеосвязи. «Мы сильнее, когда способны действовать совместно и единым фронтом», — подчеркнул в своей речи политик. На данный момент в Каталонии существует минимум три партии, выступающие за независимость от Мадрида, отмечает также французское информационное агентство AFP.

По словам бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, уже этой осенью из нового движения должна будет образоваться полноценная политическая партия, которая впоследствии объединит всех сторонников отделения автономного региона от Испании и поставит своей целью создание «независимого государства в форме республики».

Напомним, что осенью 2017 года Пучдемон организовал и провел референдум о независимости Каталонии, после чего был обвинен в нарушении испанской конституции. В октябре 55-летний политик бежал из Испании, а 25 марта был арестован в Германии. Однако спустя почти две недели он был освобожден под подписку о невыезде.

Также напомним, что 12 июля суд немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн признал экстрадицию Карлеса Пучдемона в Испанию допустимой, но исключительно по статье о растрате государственных средств. Экстрадировать политика по основной статье обвинения — о мятеже — Германия не может, так как такого состава преступления попросту нет в немецком уголовном кодексе.