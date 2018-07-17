Санкт-Петербург, 17 июля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу полпредства президента РФ в СЗФО Виктор Миненко может возглавить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию вместо Виктора Панкевича. Тот еще 26 июня подал в отставку, а с начала июля занял пост помощника полпреда президента РФ в СЗФО Александра Беглова.

Gov.spb.ru Виктор Миненко (справа)

Сегодня во время поездки в Новгородскую область член ЦИК РФ Василий Лихачев сообщил журналистам, что выбор еще не сделан, и на пост главы петербургского горизбиркома рассматриваются несколько человек, включая экс-секретаря Центризбиркома Николая Конкина. Заметим, ранее в Петербурге среди возможных кандидатов называли также главу избиркома Ленобласти Михаила Лебединского и других.

Однако, по данным интернет-газеты «Фонтанка», ссылающейся на анонимные источники, недавно вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Серов встретился с заместителем главы ЦИК Николаем Булаевым, и кандидатура была утверждена окончательно — это федеральный инспектор Виктор Миненко. Впрочем, сам Миненко заявил журналистам, что еще не получал такого предложения.

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Виктор Миненко занимает пост главного федерального инспектора (ГФИ) с 2012 года и, как правило, активно участвует в заседаниях городского правительства. Так, недавно в фокусе его внимания оказалось «патриотическое» и «традиционное» празднование Нового года, которого он потребовал от комитета по культуре Петербурга.

Он также отзывается на просьбы о помощи законодательной власти и простых петербуржцев. В 2012 году федеральный инспектор прибыл на панический вызов депутата заксобрания Бориса Вишневского и режиссера Александра Сокурова, которые вместе с общественностью пытались спасти исторический Дом Рогова — его сносили в центре города у всех на глазах, без документов, незаконно в выходной день, а вход на стройплощадку охраняли граждане спортивного телосложения. Тогда Виктор Миненко сделал почти невозможное — сумел попасть за синий забор, однако повлиять на ситуацию, видимо, все-таки не смог, так как дом снесли без остатка и до сих пор не восстановили.

На протяжении всех последних лет Виктор Миненко бдил и отслеживал исполнение «майских указов» президента, в 2013 году даже пугал, что Петербург «стоит на пороге» их невыполнения. Указы, в итоге, были исполнены, по крайней мере, на бумаге. Как известно, ради хорошей статистики по средним зарплатам учителей и врачей образовательные и медицинские учреждения пошли на сокращение ставок.

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Во время финансового и экономического кризиса Виктор Миненко неоднократно напоминал городским властям о необходимости держать рост цен под контролем, а также бороться со снижением показателей развития экономики. Впрочем, на одном из заседаний правительства с ГФИ не согласился губернатор Георгий Полтавченко, заявив, что снижения развития экономики не видит, и попросил федерального инспектора «аккуратнее следить за словами».

Миненко, вероятно, внял просьбе градоначальника, потому что критику свою впредь высказывал очень дипломатично. Например, при исполнении Адресной инвестиционной программы в 2016 году всего на 28% за полгода он отметил, что «неосвоенные средства не в полной мере доходят до реального сектора экономики».

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Напомним, за последние годы пост главы городской избирательной комиссии Петербурга, прославившейся на всю страну одними из самых грязных муниципальных выборов, освобождается не в первый раз. Предшественником Виктора Панкевича был Алексей Пучнин, который покинул свой пост спустя четыре года работы, в апреле 2016 года. Виктор Панкевич усидел в этой должности лишь два года, впрочем, как видно, остался в структурах власти.

Для справки

Виктор Миненко родился 18 ноября 1960 года в Ленинграде. Окончил Военный институт физической культуры, Российскую экономическую академию имени Плеханова и Московский университет МВД России.

До 1997 года служил в Вооруженных силах. В 1999—2000 годах работал в Главном управлении исполнения наказаний Министерства юстиции России. В 2000—2002 — федеральный инспектор в Смоленской области аппарата полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. В 2003—2004 — помощник депутата Госдумы. Затем, в 2005—2010 годах работал в Министерстве юстиции РФ.

В 2010—2012 — главный федеральный инспектор в Свердловской области аппарата полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. С марта 2012 года — главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу.

Действительный государственный советник Российской Федерации 3-го класса. Имеет государственные награды.