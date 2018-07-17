Вашингтон, 17 июля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Американский сенатор Элизабер Уоррен посетила пограничный процессинговый центр, желая своими глазами увидеть миграционную политику в действии. Своими впечатлениями сенатор от Массачусетса поделилась в твиттере.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«То, что я там увидела, была душераздирающим. Мы не можем упускать из виду тот факт, что тысячи семей все еще разделены из-за жестокой миграционной политики Дональда Трампа. Мы продолжим борьбу, пока они не воссоединяться», — пишет сенатор.

Уоррен рассказала, что процессинговый центр представляет собой гигантское хранилище, наполненное клетками с людьми.

«Я видела пару фото, которые были выпущены, чтобы показать, как выглядят клетки. Но там — клетки, которые гораздо меньше, где-то 10 на 30 футов, густо заполненные людьми. Одна клетка за другой, одна за другой… Клетки так забиты людьми, я не думаю, что они могли бы все одновременно лечь на пол. У находящихся там людей ничего нет, всё забрали от них, когда они оказались здесь. Они не имеют никаких личных вещей. Они отправлены в эти клетки, им дана вода и пленочные одеяла. У детей есть маленькие маты, чтобы лежать. Взрослые? Только на бетонном полу. Матери теперь держат маленьких детей при себе, это можно увидеть, но дети, что немного постарше, все еще содержаться в отдельных клетках, не с родителями», — поделилась сенатор.

В качестве примера ситуаций, с которыми сталкиваются люди, Уоррен рассказала о встрече с молодой женщиной, которая уехала их Сальвадора потому, что на нее ополчились банды, и она боялась за свою жизнь и жизнь четырехлетнего сына. А банды ополчились потому, что она дала полицейскому напиться воды, и они это заметили. Другой молодой женщине пришлось сбежать от преследования домогавшегося ее бандита, с которым она связываться категорически не хотела.

«Это не правильно, чтобы США так себя вели, так обращались с людьми. Это неверно», — заключила Уоррен.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным американского министерства внутренней безопасности, за период с 19 апреля по 31 мая с семьями были разлучены почти 2 тыс. детей нелегальных мигрантов. А миграционная политика, проводимая президентской администрацией, вызвала критику Меланьи Трамп, которая «не может смотреть на то, как детей разлучают с их семьями».