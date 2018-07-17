Ярославль, 17 июля, 2018, 17:23 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области обратилось в Кировский районный суд Ярославля с ходатайством оставить депутата областной думы Павла Дыбина под стражей. Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь областного суда Наталья Сарбунова.

Duma.yar.ru Павел Дыбин

Павел Дыбин был задержан 23 мая 2018 года. Его подозревают в коммерческом подкупе. По мнению следствия, он получил от представителя коммерческой структуры 1,4 миллиона рублей за отказ от участия подконтрольных ему фирм в аукционах. Кировский суд постановил содержать депутата под стражей 2 месяца — до 22 июля. Следственный комитет Ярославской области 17 июля обратился в суд с просьбой продлить содержание Павла Дыбина под стражей. Меру пресечения рассмотрит Кировский суд Ярославля 19 июля.