Уфа, 14 ноября, 2022, 15:22 — ИА Регнум. Количество медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, за десять лет увеличилось в семь раз в Башкирии. Об этом 14 ноября сообщил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров на совещании в республиканском правительстве.

vk.com/minzdrav18 Хирурги оперируют атрезию кишечника

По его словам, сейчас высокотехнологичную медицинскую помощь в Башкирии оказывают 38 медицинских организаций.

«За последние десять лет их количество увеличилось более чем в семь раз. Только за девять месяцев этого года высокотехнологичная медицинская помощь оказана почти 29 тысячам пациентов. На эти цели было направлено практически пять млрд рублей», — приводит пресс-служба слова Назарова.

По словам министра здравоохранения Башкирии Айрата Рахматуллина, наиболее востребованными видами высокотехнологичных оперативных вмешательств в регионе являются сердечно — сосудистая хирургия, ортопедия (включая эндопротезирование) и травматология, офтальмология, педиатрия, онкология, нейрохирургия и абдоминальная хирургия.

Рахматуллин также сообщил, что сотрудники министерства здравоохранения Башкирии подали заявку в Минздрав России о включении городской больницы г. Кумертау и городской клинической больницы № 21 г. Уфы в перечень учреждений здравоохранения регионов России, участвующих в организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «трансплантология».

Сообщается, что Назаров поручил министерству здравоохранения региона активно взаимодействовать с федеральными коллегами как в части получения новых компетенций, так и в части привлечения финансирования.