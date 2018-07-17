Ереван, 17 июля, 2018, 16:22 — ИА Регнум. 16 июля по инициативе первого президента Армении Левона Тер-Петросяна состоялась его встреча с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Встреча проходила на правительственной квартире, сообщается на официальной странице правительства Армении в соцсетях.

Tert.am Никол Пашинян и Левон Тер-Петросян

Согласно источнику, Тер-Петросян представил свою точку зрения по преодолению ряда вызовов, стоящих перед страной. «Были обсуждены вопросы внешней политики и карабахской проблематики», — говорится в сообщении.

Ранее Тер-Петросян не встречался с премьер-министром Николом Пашиняном, но активно выступал с советами правительству заочно, посредством СМИ.