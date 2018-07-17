Вологда, 17 июля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Вологде оказалась выброшенной на улице книга, изданная еще в 1900 году. Третий том полного собрания сочинений Алексея Толстого типографии М. М. Стасюлевича случайно обнаружили при проведении работ по благоустройству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Cultinfo.ru Книга, изданная в 1900 году, была найдена на улице

Мужчина, обнаруживший под ногами культурную ценность, передал ее в областной департамент культуры и туризма, где было принято решение передать книгу в областную универсальную научную библиотеку.

«Жалко, что даже такие книги перестали быть ценностью и их попросту выкидывают, — цитирует заведующую отделом редкой книги ВОУНБ Наталью Фарутину cultinfo.ru. — Издание не редкое, но представляет собой интерес: изящное оформление, обложка с портретом писателя, переплет с золотым тиснением. Книга хорошо сохранилась, требуется лишь небольшая реставрацию, которую выполнит наш сотрудник. Хорошо бы, если бы была владельческая запись, но ее, к сожалению нет. На задней обложке имеется печать, возможно, книжного магазина, прочитать можно только «…старые книги».

В фондах библиотеки есть книги А.К. Толстого этого же издателя 1898 г., 1899 г. и 1900 г., но в более скромном оформлении. Они поступили в ВОУНБ из вологодской Второй женской гимназии и одной из церковно-приходских школ Никольска. К слову, в интернете подобная книга продается за 4168 р.

Справка:

Издательство «Издание книжного склада М. М. Стасюлевича» основано в Петербурге редактором журнала «Вестник Европы», доктором исторических наук, профессором Михаилом Стасюлевичем. На доходы от издания «Вестника Европы» в 1872 году Стасюлевич открыл типографию на Васильевском острове (2-я линия, д. 7), а в 1882 году купил дом (5-я линия, д. 28), где разместил новую типографию, книжный магазин и издательство. В течение 70-х гг. Стасюлевич выпускает серию книг «Русская библиотека». Приступая к ее изданию, он ставит перед собой две задачи: во-первых, дать читателю собранные в один том произведения выдающихся отечественных писателей и, во-вторых, сделать это издание как можно более доступным для широких народных масс. Помимо «Русской библиотеки» типография М. М. Стасюлевича издавала художественную литературу, в том числе произведения А. К. Толстого. У Алексея Толстого даже есть сатирическое стихотворение, посвященное издателю, вернее его полемике о реальной и классической системе образования с реакционным писателем Б. М. Маркевичем.

Издательство прекратило существование в 1908 году, типография функционировала до 1918 года.