В Вологде выбросили на улицу книгу 1900 года
Вологда, 17 июля, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Вологде оказалась выброшенной на улице книга, изданная еще в 1900 году. Третий том полного собрания сочинений Алексея Толстого типографии М. М. Стасюлевича случайно обнаружили при проведении работ по благоустройству, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Мужчина, обнаруживший под ногами культурную ценность, передал ее в областной департамент культуры и туризма, где было принято решение передать книгу в областную универсальную научную библиотеку.
«Жалко, что даже такие книги перестали быть ценностью и их попросту выкидывают, — цитирует заведующую отделом редкой книги ВОУНБ Наталью Фарутину cultinfo.ru. — Издание не редкое, но представляет собой интерес: изящное оформление, обложка с портретом писателя, переплет с золотым тиснением. Книга хорошо сохранилась, требуется лишь небольшая реставрацию, которую выполнит наш сотрудник. Хорошо бы, если бы была владельческая запись, но ее, к сожалению нет. На задней обложке имеется печать, возможно, книжного магазина, прочитать можно только «…старые книги».
В фондах библиотеки есть книги А.К. Толстого этого же издателя 1898 г., 1899 г. и 1900 г., но в более скромном оформлении. Они поступили в ВОУНБ из вологодской Второй женской гимназии и одной из церковно-приходских школ Никольска. К слову, в интернете подобная книга продается за 4168 р.
Справка:
Издательство «Издание книжного склада М. М. Стасюлевича» основано в Петербурге редактором журнала «Вестник Европы», доктором исторических наук, профессором Михаилом Стасюлевичем. На доходы от издания «Вестника Европы» в 1872 году Стасюлевич открыл типографию на Васильевском острове (2-я линия, д. 7), а в 1882 году купил дом (5-я линия, д. 28), где разместил новую типографию, книжный магазин и издательство. В течение 70-х гг. Стасюлевич выпускает серию книг «Русская библиотека». Приступая к ее изданию, он ставит перед собой две задачи: во-первых, дать читателю собранные в один том произведения выдающихся отечественных писателей и, во-вторых, сделать это издание как можно более доступным для широких народных масс. Помимо «Русской библиотеки» типография М. М. Стасюлевича издавала художественную литературу, в том числе произведения А. К. Толстого. У Алексея Толстого даже есть сатирическое стихотворение, посвященное издателю, вернее его полемике о реальной и классической системе образования с реакционным писателем Б. М. Маркевичем.
Издательство прекратило существование в 1908 году, типография функционировала до 1918 года.