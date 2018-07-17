Чебоксары, 17 июля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. В Чувашии сегодня, 17 июля, на внеочередную сессию регионального Госсовета был вынесен проект федерального закона в части повышения пенсионного возраста. По вопросу, который касается «всех жителей страны», дебаты шли около двух часов, накаляясь с каждым выступлением оппозиции, которая сыпала вопросами и давила эмоционально — настолько, что лидера одной из фракций лишили слова. Единороссы признавали, что законопроект «непопулярный», «отбиваясь» аргументами и взывая к «государственной позиции» с оценкой того, что будет в ближайшие годы. Апеллировали к изменению демографической ситуации, стабилизации рынка труда и возможности обеспечения «достойной пенсии», а не рядовой индексации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Спикер Валерий Филимонов, его заместители Александр Федотов и Альбина Егорова

В начале сессии спикер Валерий Филимонов назвал депутатов, которые письменно уведомили о том, что не будут присутствовать «по уважительным причинам». Из 44 депутатов таковых оказалось девять, все они — члены фракции «Единая Россия». Это Николай Ефремов, Валерий Иванов, Роман Каляев, Николай Курчаткин, Владимир Михайлов, Алексей Мурыгин, Николай Николаев, Валерий Павлов, Андрей Углов.

Cap.ru Парламент

В ходе заседания основную атаку оппозиции принял главный докладчик, председатель комитета по социальной политике и национальным вопросам Вячеслав Рафинов (фракция «Единая Россия»). Он сделал упор на финансово-экономическом обосновании, подчеркнув, что «увеличение размера пенсии должно быть выше, чем размер инфляции» — напомним, пенсия индексируется дважды в год с учётом роста цен.

Парламентарий привёл цифры. В настоящее время минимальный размер пенсии в Чувашии составляет около 8 тыс. рублей, в результате индексации она растёт в среднем «по 300−500 рублей». С принятием решения о повышении пенсионного возраста предполагаемый рост составит 1 тысячу рублей, а «в среднем годовой доход пенсионера увеличится на 12 тыс. рублей».

Это удивило оппозицию.

«Не нашёл информацию, что размер пенсии будет увеличен. В официальных документах нет ни одного пункта. Откуда вы такую информацию взяли?» — поинтересовался член фракции КПРФ Григорий Данилов.

«Из выступлений Силуанова, Дроздова, Топилина. Из их комментариев к законопроектам», — сообщил Вячеслав Рафинов.

Cap.ru Вячеслав Рафинов

Напомним, 16 июля министр труда и социальной защиты России Максим Топилин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что увеличение пенсий в 2018 году уже запланировано в объёме в два раза выше уровня инфляции. По его словам, при нынешних параметрах инфляции это будет «где-то тысяча, около 7%». Министр сообщил, что такой темп — в два раза выше инфляции, который «на определённом отрезке можно себе позволить при данных параметрах повышения пенсионного возраста», это и есть та задача, которую перед собой ставит правительство России.

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Докладчик также обратил особое внимание на демографическую ситуацию: если в советское время на пенсионера приходилось 3,7 работающего, то «сейчас меньше двух». И с «каждым годом» такая тенденция, «к сожалению, будет увеличиваться». Рафинов сообщил, что ежегодно на 1,5−1,6 млн пенсионеров становится больше, в то время как число работающих падает на 400 тысяч. Депутат заявил, что при таком раскладе «может наступить такой момент, что и сегодняшний уровень пенсии не сможем сохранить» — так уже было в 2015 году, когда индексацию провели только один раз.

Повышение пенсионного возраста, по мнению парламентария, позволит сделать доходы ПФР «надёжными, чтобы пенсия была достойная».

"Да, законопроект непопулярный, воспринимается отрицательно большинством граждан. Но должна быть государственная позиция, должна быть оценка того, что будет завтра-послезавтра. Оценивая это, законопроект должен быть поддержан», — заявил Вячеслав Рафинов.

На вопрос члена фракции «Справедливая России» Сергея Семенова о том, «куда денется молодёжь, если мы будем гарантировать работу пенсионерам до 65 лет», Рафинов заверил, что этот вопрос решается на уровне федерального правительства и планируется принять соответствующие документы по трудоустройству выпускников и лиц предпенсионного возраста.

Cap.ru Сергей Димитриев

Министр труда и социальной политики Чувашии Сергей Димитриев заявил, что ведомству дано поручение от главы республики «усилить меры, направленные на трудоустройство людей старшего поколения». По его словам, «наиболее востребованные» вакансии — продавец, диспетчер, медицинский работник, охранник, кондуктор. Министр не стал давать комментарии по законопроекту, сославшись на то, что Рафинов «подробно и чётко разложил все те основные моменты, которые касаются пенсионного законодательства».

"Дали более 120 информаций в СМИ, шесть раз выступали на экранах телевидения», — описал работу министерства в части пропаганды пенсионной реформы Димитриев.

Перед дискуссией спикер Валерий Филимонов предложил дать слово главе чувашского отделения ПФР Розе Кондратьевой. Но она так и осталась бессловесной: Григорий Данилов потребовал дать ему слово прежде, чем приглашённым. А уже потом в пылу дебатов о гостях и вовсе забыли, если не считать массово покидавших зал заседаний приглашённых персон.

Григорий Данилов заявил, что «он сам, как гражданин Российской Федерации, за пенсионную реформу». Но «за другую пенсионную реформу, при которой пенсии вырастут минимум в два раза, а возраст останется прежним». Данная ситуация, по его мнению, возникла в стране из-за того, что «блага достаются олигархам, капитализму, буржуазии», поэтому нужно отказаться от регрессивной шкалы отчисления в ПФР, ввести прогрессивную шкалу подоходного налога и навести порядок с экспортом природных ресурсов.

Cap.ru Игорь Моляков

Лидер фракции «Справедливая Россия» Игорь Моляков считает, что законопроект бьёт «в самое больное место» — по женщине, на которой держится семья и страна:

«Россия — это страна-женщина».

И предположил, что за законопроектом стоит «группа так называемых ресурсных олигархов, которые сели на трубу и их не интересуют другие сферы экономики». В эмоциональном пылу он обрушился и на госкорпорации, высказав мнение, что там используются «серые» схемы. За что оппозиционер лишился слова. Эта же участь едва не постигла члена фракции ЛДПР Константина Степанова, в начале сессии заявившего о том, что по вопросу повышения пенсионного возраста было «решение президиума госсовета, о котором ЛДПР не знала».

"Это решение лежит в комитете по труду. Но благодаря вмешательству от Чувашии отзыв не засчитан», — сказал парламентарий, недоумевая, зачем созывать сессию, если законопроект рассматривается в комитетах Госдумы, а президиум Госсовета Чувашии уже одобрил его.

Депутат высказал мнение о «нарушении нормативно-правовых актов» в региональном парламенте. Спикер Валерий Филимонов зачем-то принялся объяснять, чем отзыв отличается от информации, не утруждая себя пояснениями, что именно было направлено в Госдуму. И направлено ли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в комитете Госдумы по труду заявили, что некорректно говорить о том, что 77 регионов уже высказали консолидированную позицию по повышению пенсионного возраста. По данным комитета на 16 июля, только 60% субъектов официально выразили консолидированное мнение (положительный отзыв получен и от губернатора, и от парламента). Из 77 регионов действительно получены документы, однако это позиции либо глав регионов, либо законодательных собраний, либо обеих ветвей власти. Сбор отзывов продолжится до 17 июля.

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Cap.ru Сергей Павлов

Затем к трибуне стали проситься единороссы. Глава комитета по экономической политике Сергей Павлов заявил, что «если бы рассуждал как обычный человек, то, наверное, голосовал бы против законопроекта». Но «мы здесь для того, чтобы принимать решения, направленные на развитие республики, страны в целом». Он сообщил, что две трети пенсионеров продолжат трудовую деятельность, «никто их не заставляет» работать:

«Мы закрепляем возможность пенсионера работать. Когда человек работает, то держит себя в тонусе. Как только уходит на пенсию, то зачастую становится ненужными, ухудшается здоровье».

Вице-спикер Александр Федотов заявил, что призывать «не проголосовать» — «проще простого», «на это много ума не надо». Он сообщил, что «концептуально» поддерживает законопроект, так как «это составляющая экономики». И по сути поддержал Игоря Молякова, высказав мнение, что необходимо смягчить пенсионную планку для женщин. Он также предложил включить в льготную категорию отдельных сельских работников — к примеру, механизаторов, животноводов.

Старейший депутат парламента Елена Бадаева, возглавляющая хлебозавод, заявила, что не хотела выступать, но вынуждена «после жёстких выступлений». По её словам, она вышла на пенсию в 2001 году с 650 рублями пенсии, а сегодня пенсия составляет 22 тыс. рублей.

Cap.ru Елена Бадаева

«Из-за того, что ежегодно прибавляла проценты, у меня такая. А я что, не заслужила больше?» — была эмоциональна депутат.

«Надо выводить негодяев, кто платит зарплату «по-чёрному». Вот надо чем заниматься, а не олигархами», — учила оппозиционеров парламентарий, подчеркнув, что «молодёжь не хочет работать на наших заводах», так как не смогут рассчитывать на субсидии при «белой» зарплате.

В результате за законопроект насчитали 33 голоса, против — пять, воздержавшихся — двое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о поддержке законопроекта в части повышения пенсионного возраста заявил глава Чувашии Михаил Игнатьев. Он пояснил, что «если сегодня откажемся от повышения пенсионного возраста, впоследствии можем столкнуться с дефицитом средств как для пенсионеров, так и для бюджетных работников».

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Напомним, речь идёт о так называемом пенсионном маневре, который подразумевает увеличение пенсионного возраста для граждан РФ. Согласно законопроекту, мужчины должны выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года. Возраст выхода на пенсию предлагают увеличить поэтапно — он будет расти по полгода в год и достигнет установленных показателей в 2028 году для мужчин и в 2034 году для женщин.