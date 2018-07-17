Брянск, 17 июля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. В Брянске на Кургане Бессмертия установят 120 фонарей. Как сообщила 17 июля пресс-служба администрации города, на реконструкцию системы освещения из областного бюджета выделили 15 млн рублей. Фонари разместят вокруг главного мемориала, а также вдоль дороги от площади Воинской славы до мемориала.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Курган Бессмертия в Брянске

Кроме того, деньги пойдут на создание современной подсветки пятиконечной звезды и установку системы видеонаблюдения. Работы должны начаться уже в июле 2018 года. Проект уже прошел госэкспертизу.

Курган Бессмертия — памятник погибшим во время Великой Отечественной войны. Он был заложен в 1967 году. Представляет собой искусственную земляную насыпь в виде пятигранного холма высотой 12 метров. Венчает насыпь 18-метровый бетонный пилон в виде пятиконечной звезды. В 2017 году перед 9 Мая вандалы изуродовали памятник. Тогда городские власти сообщили, что звезду покроют антивандальной краской.