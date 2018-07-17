Санкт-Петербург, 18 июля, 2018, 02:11 — ИА Регнум. Проводив чемпионат мира по футболу, Санкт-Петербург будет вспоминать его еще долго. Ведь ему действительно есть что вспомнить: как прогремел мундиаль на улицах самого северного миллионника в мире, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Карина Саввина.

Дарья Драй ИА REGNUM Стадион «Санкт-Петербург Арена»

Сложилось так, что за весь групповой этап Петербург не принял ни одной европейской команды, а заполнившие его латиноамериканские, ближневосточные и африканские болельщики создали ощущение истинного праздника. За все время мирового первенства город посетили более 600 000 болельщиков (примерно столько же, сколько за обычный летний месяц, простые не-болельщики на этот раз не приехали).

Но если жители города увидели разудалых бразильцев и щедрых иранцев, то какими глазами увидели город сами гости? Фан-зона оказалась средней: места мало, сесть негде, посетителей слишком много, купола находящегося рядом Спаса-на-Крови спрятаны лесами, как и многие другие здания в центре, чья реставрация была начата именно накануне мундиаля — и не закончена. Но хотя болельщики увидели не тот Петербург, какой могли бы, он все равно впечатлил.

«Мы в восхищении. Я знал, что Петербург — это потрясающе красивый город. Изначально моя поездка не предполагала его посещения, хотя я очень хотел. Но вдруг, в самый последний момент, появился билет на матч, а за ним — билет на поезд из Нижнего в Санкт-Петербург. И я понял: это знак. Я приехал меньше чем на сутки. Надеюсь, я вернусь», — рассказал житель Коста-Рики.

А главное, у Петербурга еще есть впереди горячие дни международных соревнований: здесь пройдут три групповых матча и четвертьфинал Евро-2020.

Читайте статью Есть шанс сделать лучше: Петербург проводил мундиаль и ждет Евро-2020 и другие материалы Карины Саввиной о жизни Северной столицы.