Калуга, 17 июля, 2018, 17:04 — ИА Регнум. В правоохранительные органы Калугы утром 17 июля поступило сообщение от местного жителя об обнаружении им в заброшенном колодце тела женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Валентина Кутенкова.

Фото пресс-службы следственного управления СКР по Калужской области Место происшествия.

Мужчина пояснил, что собирал малину и чуть не упал в этот колодец. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В 600 метрах от 10 километра Калужской объездной автомобильной дороги в зарослях обнаружился ничем не огороженный бетонный колодец без люка, расположенный на уровне земли. Глубина колодца составляет около 5 м, уровень воды в нём — 2,5 м.

По предварительным данным, видимых телесных повреждений криминального характера на найденном теле женщины не установлено, для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По окончании следственных действий опасный колодец был огражден.

«В настоящее время, следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление личности погибшей женщины и всех обстоятельств наступления смерти. По имеющимся данным, погибшей является 49-летняя калужанка, которая 10 июля ушла из дома погулять с собакой и не вернулась», — сказала Валентина Кутенкова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге разыскивается 49-летняя местная жительница Оксана Сергеева, которая ещё 10 июля ушла из дома гулять с собакой по кличке Бакс и не вернулась.

Следственными органами устанавливается круг общения пропавшей, интересы и образ жизни, осмотрены место жительства и иные помещения, которые могли находиться в пользовании женщины, проводятся иные мероприятия, направленные на установление обстоятельств исчезновения и места возможного нахождения исчезнувшей женщины.