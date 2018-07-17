Чайковский, Пермский край, 17 июля, 2018, 17:56 — ИА Регнум. В Чайковском районе Пермского края в одном из оздоровительных летних лагерей под пристальным вниманием оказалось состояние здоровья юных отдыхающих. Как сообщает портал chaikovskie.ru, родители утверждают, что в лагере пытаются скрыть массовое инфекционное заболевание детей.

ИА REGNUM Летний лагерь

Новая смена стартовала 6 июля. В родительский день, 15 июля, в лагерь хлынул поток взрослых, чтобы навестить дочерей и сыновей. Дети приготовили творческие выступления на сцене. Одна из женщин заявила, что только после выступления узнала о болезни ребёнка. Оказалось, что сына на время исполнения номера выпустили из изолятора. И мальчик был не единственным больным ребёнком. В таком же положении оказались и другие дети, отдыхающие в лагере. Пообщаться с руководством лагеря и медиками у возмущенной родительницы не получилось. Она забрала сына на лечение домой. При этом она заявила, что ранее звонила в лагерь и интересовалась — как проходит смена, но в ответ получала только положительные отклики, мол, все замечательно.

Ещё одна женщина призналась, что забрала ребёнка из лагеря в связи с ухудшением состояния здоровья — у мальчика была температура, тошнота и диарея. С медиком она также не смогла пообщаться, а сын поведал, что в изоляторе находятся несколько ребят и вожатая. На время проверки Роспортребнадзора всех больных из изолятора увели, постели заправили. Как только ревизоры уехали, то всех вновь вернули в медблок.

Между тем в Управлении Роспотребнадзора сообщили, что к ним информация о единичных или массовых случаях заболевания острыми кишечными инфекциями не поступала ни от сотрудников лагеря, ни от родителей, ни от детей. Не было экстренных извещений и от медицинских учреждений о регистрации случаев заболевания среди детей, отдыхающих или отдыхавших в лагере и попавших в больницы. С 13 июля в лагере Роспотребнадзор проводит плановую проверку.