Тверь, 17 июля, 2018, 16:43 — ИА Регнум. Тверская область рассчитывает получить средства из федерального бюджета в рамках проекта по развитию территории и инфраструктуры исторических поселений, заявил 17 июля журналистам губернатор Игорь Руденя. Глава региона, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ под председательством вице-премьера РФ Виталия Мутко. Отметим, что в настоящее время статус исторических поселений федерального значения имеют три города Верхневолжья: Осташков, Торопец и Торжок.

Пресс-служба правительства Тверской области Глава Тверской области принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

«Торжок — это отдельный проект, который реализуется комплексно по линии министерства культуры РФ, Русской православной церкви и Нового банка развития БРИКС. Кроме того, правительство Тверской области будет выделять дополнительные средства на дорожное строительство, ЖКХ, приведение в порядок фасадов зданий. Одна из задач — убрать трубы, проложенные открытым способом вдоль дорог в историческом центре города. Внешний вид Торжка должен соответствовать нормам эстетики», — сказал Игорь Руденя.

Как пояснил глава региона, дополнительные средства регионы получат по программам благоустройства территорий и пространственного развития. Поручение правительству РФ проработать дополнительные меры поддержки исторических поселений дал ранее президент России Владимир Путин.

На заседании правительственной комиссии по региональному развитию в РФ также рассматривались вопросы распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. По мнению Игоря Рудени, важно, что поддержка регионов со стороны федерального центра не будет снижена. Также обсуждалась разработка приоритетных национальных проектов, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года. Они будут реализованы по 12 направлениям, в том числе в сферах демографии, здравоохранения, образования и культуры, формирования городской среды, экологии, дорожной отрасли, поддержки предпринимательства.

Как сообщало ИА REGNUM, по проекту «больших инвестиций» Нового банка развития БРИКС в Торжке запланированы работы по комплексному развитию территории и инфраструктуры. В том числе — реконструкция и благоустройство комплекса Путевого дворца, здания присутственных мест, дома городничего и казначея, жилого дома XIX века. Также планируется благоустройство старинного сквера «Городской бульвар», площади Революции, Тверецкой набережной, сквера на ул. Студенческой и ряда других объектов. Итогом реализации проекта должно стать формирование единого культурно-туристического комплекса, в который, в том числе войдёт и знаменитая гостиница Пожарских. Планируемый срок проведения работ — до 2025 года, стоимость реализации проекта оценивается в сумму около двух миллиардов рублей, из которых полтора миллиарда — средства Банка БРИКС.

В рамках федеральной целевой программы «Культура России» в 2018 году в Торжке запланированы ремонтно-реставрационные работы в Борисоглебском мужском монастыре, разработка проектной документации на реставрацию собора Входа Господня в Иерусалим, создание проектной документации по Спасо-Преображенскому собору города. Общий объём средств федерального бюджета по этому направлению — 22 млн рублей. За счёт областного бюджета будет разработана научно-проектная документация по воссозданию колокольни Васильевской церкви. Кроме того, 97 млн рублей на 2018 год заложено на дорожный ремонт в Торжке: на эти деньги приведут в порядок 5 километров дорог. На укрепление материально-технической базы общеобразовательных организаций города в 2018 году из областного бюджета направлено более 8,5 млн рублей. Ремонт и замена оборудований пройдут в школах № 5,6 и гимназии №7. Добавим, что в этом году Торжок наряду с Осташковом вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Город получит грант в размере до 50 млн рублей на проведение реновации территории восточной части парка культуры и отдыха. Предполагается, что в этом году будет разработана проектная документация, практическая реализация проекта намечена на 2019 год.