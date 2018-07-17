Ярославль, 17 июля, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Слепцов призвал иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу посетить город. Об этом он заявил на своей странице в сети Facebook.

Ярославль

Ярославль присоединился к инициативе Владимира Путина о возможности безвизового посещения России иностранными поклонниками футбола и приглашает всех владельцев паспортов болельщика посетить наш город. Для них до конца 2018 года будет предоставлен дисконт в отелях, ресторанах, кафе и музеях центра Золотого кольца России», — написал Владимир Слепцов.

Обращение мэра написано на русском языке и адресовано не самим туристам, а представителям туриндустрии.

Мы провели совещание и быстрый опрос участников туристического рынка и предлагаем делать до конца года туристам с паспортом болельщика скидки в основных ресторанах, кафе, музеях Ярославля. Все туристические организации, кому мы это предлагали, все сразу поддерживают нашу идею. У нас в городе есть паспортный стол Золотого кольца, и до конца года паспорт футбольного болельщика будет приравнен по своим возможностям к паспорту туриста Золотого кольца», — сказала корреспонденту ИА REGNUM советник мэра Ярославля Ольга Лилеева.

В первый день инициативу мэрии Ярославля поддержало несколько десятков организаций.