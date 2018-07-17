Ярославль, 17 июля, 2018, 16:26 — ИА Регнум. В Ярославле в Успенском кафедральном соборе появилась икона Царственных страстотерпцев — семьи последнего российского императора Николая Второго. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Ярославская епархия Икона в Ярославле

Икона была передана накануне 100-летия расстрела царской семьи компанией «Узорочье», которая с 2007 года проводит в Ярославле выставки-ярмарки «Мир и Клир». Новую икону освятил митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. Образ будет установлен в иконостас собора.

«В связи с тем, что члены императорской семьи посещали Ярославль и Успенский собор, который находился на этом месте, такое расположение иконы представляется осмысленным и значимым», — сказал корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Ярославской епархии иерей Александр Сатомский.

17 июля, в день 100-летия гибели царской семьи, по городу прошел крестный ход, посвященный этой дате. Он был организован ярославским казачеством.