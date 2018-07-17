Вашингтон, 18 июля, 2018, 01:05 — ИА Регнум. Победа на праймериз Демократической партии в Нью-Йорке представительницы социалистов-радикалов Александры Окасио-Кортес вновь вызвала к обсуждению тему кризиса идеологии в США. О чем говорит в этой связи общественное мнение, обсуждает обозреватель ИА REGNUM Авигдор Эскин.

(сс) DonkeyHotey Александра Окасио-Кортес

Окасио-Кортес представлена либеральной западной прессой как восходящая звезда, о ее победе «Нью-Йорк Таймс» выпустила материал под заголовком «Миллениальные социалисты идут». Но идут ли? Обращаясь к результатам соответствующих исследований, мы видим, что каждый предлагает нам результаты, соответствующие его идеологической направленности. Так, либеральная Washington Post через девять месяцев после вступления в должность президента Трампа представила исследование о мыслях и чувствах американцев, согласно которому 71% американцев считают, что раздробленность общества достигла небывалых масштабов, а 29% полагают, что все как обычно. Статья вышла с заголовком, что общественная тревога достигла уровня времен войны во Вьетнаме. Примерно тогда же вышло исследование «Фонда памяти жертв коммунизма», по данным которого, только 42% молодежи относятся позитивно к капитализму, а 44% предпочитают социализм. Что, в свою очередь, сказал «Институт Джоржа Буша»? Только около 40% миллениалов видят в демократии нечто важное и ценное, а вот среди пожилых американцев в ценность демократии верят 77%. Если же данными опроса делится антитрамповская телекомпания NBC, то выходит, что американцы верят в демократию, но нынешняя администрация их разочаровывает.

На первый взгляд, мало что можно вынести из опросов, которые составляются с совершенно явными политическими задачами, но и прямого перевирания при системе опросов не наблюдается. Зато мы видим главное — молодые люди мало знакомы с предметами обсуждения, в силу чего и дают противоречивые ответы. Действительно, многие ли из тех, кто отвечали на вопросе о капитализме и социализме, читали Карла Маркса? Новое поколение гораздо больше занимают проблемы экономики и инородной иммиграции, оно действительно меньше ценит собственную систему управления и меньше верит в непогрешимость демократии. И не желает идеологических споров.

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