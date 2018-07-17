Ульяновск, 17 июля, 2018, 15:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области откроется завод по переработке овса и производству овсяных хлопьев «Геркулес». Проект нового завода был представлен губернатору Сергею Морозову в ходе рабочей поездки в Павловский район и посещения СПК «Калита-Агротех», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы администрации.

Ulgov.ru Рабочая поездка Сергея Морозова в Павловский район

В ходе визита Сергей Морозов подчеркнул важность реализации такого «уникального проекта» на территории области.

«Мощность создаваемого крупозавода составит 35 тонн зерна в сутки, а выход готовой продукции — 25 тонн в сутки. Предполагается организовать полный цикл производства: выращивание и покупка зерна, закладка на склад, производство, фасовка, реализация готовой продукции», — отметил губернатор.

Ulgov.ru Проект нового завода по переработке овса

По его словам, объём инвестиций составит около 100 млн рублей. В результате будут создано 33 рабочих места.

Министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области Михаил Семёнкин отметил, что работа по развитию потребительской кооперации в регионе ведётся с 2010 года. Это позволило создать более 70 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, способствовало увеличению занятости и повышению доходов сельчан. С начала года организовано семь новых кооперативов: «Алга», «Цильнинские крупы», «Аливико», «Продвижение», «Мясница», «Сажень» и «Филипповский». По словам министра, в 2018 году на развитие системы кооперации предусмотрено 93,7 млн рублей, из них более 40 млн составят федеральные средства, 53,5 млн — региональные.

Ulgov.ru Проект нового завода по переработке овса представлен губернатору Сергею Морозову

Ulgov.ru Мощность создаваемого крупозавода составит 35 тонн зерна в сутки

«Поддержка выделяется в виде субсидий на закупку молока, приобретение поголовья крупного рогатого скота, мини-теплиц, на аренду торговых мест в стационарных торговых объектах, а также в виде грантов на строительство мини-ферм, необходимых для содержания крупного рогатого скота», — рассказал Михаил Семёнкин.

Председатель кооператива «Калита-Агротех» Владимир Казаков сообщил, что в состав объединения входят девять крестьянских (фермерских) хозяйств, одно личное подсобное хозяйство и два юридических лица. Кооператив создан в конце 2016 года, в 2018 году победил в конкурсе на получение грантов на развитие материально-технической базы.

«Грантовая поддержка превысит 14 млн рублей, средства будут направлены на приобретение необходимого оборудования и грузовой автотранспорт. Следующий этап развития нашего кооператива — создание цеха по переработке овса и производству овсяных хлопьев», — сказал Владимир Казаков.