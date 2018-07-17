Ярославль, 17 июля, 2018, 14:54 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Александр Скороходов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

В пятницу, 13 июля на общегородском совещании мэр Владимир Слепцов раскритиковал работу управления инженерного обеспечения, которое возглавлял Скороходов. Причиной стала плохая, по мнению мэра, работа по ремонту люков. Слепцов потребовал уволить Скороходова.

«Он написал заявление на отпуск с дальнейшим увольнением по собственному желанию. Возможно, он продолжит работу в муниципальных структурах, но уже не на муниципальной службе», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра, директор ДГХ Михаил Кузнецов.

На этой должности Александр Скороходов проработал около 3 месяцев. Ранее он возглавлял управляющую компанию Красноперекопского района. С этой должности он был уволен по инициативе собственников.