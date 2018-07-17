Оренбург, 17 июля, 2018, 14:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области в селе Нижнеозёрное восстановлен низководный мост. В восстановительных работах задействованы военные, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центрального военного округа.

Пресс-службы ЦВО Восстановленная переправа в селе

Инженеры, подведомственные Миноброны РФ, навели 150-метровый мост. Напомним, весной 2018 года он разрушился из-за ледохода. Попытка организовать паромное сообщение провалилась из-за того, что Урал обмелел. В результате губернатор подписал указ о введении со 2 июля режима ЧС.

Руководство региона вновь обратилось к военным специалистам с просьбой о помощи. Теперь вместо разрушенного железобетонного моста действует понтонный мост.