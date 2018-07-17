Ярославль, 17 июля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. В Ярославле может затянуться определение подрядчика, который будет выполнять ремонт дорог картами на сумму в почти 400 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ремонт дорог в Ярославле

Напомним, речь идет о налогах, которые хозяин АО «Р-Фарм» Алексей Репик уплатит в 2018 году в консолидированный бюджет региона. Их сумма составит около 1,4 млрд рублей. Из них 400 млн рублей поступили в бюджет города Ярославля на ремонт дорог.

Аукцион по текущему содержанию улично-дорожной сети города Ярославля и внутриквартальных проездов города Ярославля в 2018 году был объявлен 28 июня. Однако 16 июля один из участников — ООО «Спецпроектстрой» — направил жалобу в УФАС на действия заказчика. Им выступает МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля, уполномоченный орган — департамент социально-экономического развития мэрии.

В доводах жалобы ООО «Спецпроектстрой» указывает, что на такие виды работ, как устройство асфальтового покрытия по грунту и устройство нового тротуара требуется проектная документация, которая отсутствует в конкурсной документации.

«Отсутствие в конкурсной документации функциональных, технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки, в том числе полного объема проектной и сметной документации приводит к невозможности формирования участником закупки предложения по исполнению контракта. Этим действием заказчик нарушает закон о контрактной системе», — отмечается в жалобе.

Кроме того, по мнению ООО «Спецпроектстрой», конкурсная документация не содержит предусмотренные законом о контрактной системе показатели, позволяющие определить соответствие товаров установленным заказчиком требованиям, а также максимальные и минимальные значения, которые не могут изменяться.

В пример приводятся перечисления марок битумов в графе минимальные и максимальные значения материалов, используемых при проведении работ:

«Данные марки битумов не являются максимальными или минимальными, у каждого из них свои индивидуальные характеристики. Подрядчик является производителем работ, а не технологом изготовления битумов», — указывается в жалобе.

Ее автор сообщает, что действия заказчика, не разместившего проектно-сметную документацию в полном объеме, нарушают закон о контрактной системе.

Жалоба принята к рассмотрению, кторое назначено на 19 июля. Если УФАС сочтет ее обоснованной и приостановит закупку, начало столь ожидаемого ярославцами карточного ремонта может существенно затянуться.