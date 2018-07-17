Ярославль, 17 июля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Глава Ярославского муниципального района Николай Золотников посетил с рабочим визитом одно из крупнейших сельскохозяйственных предприятий района — ООО «АгроМир». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации района.

Администрация Ярославского района Поля ООО «АгроМир»

В совещании, посвященном развитию сельхозпроизводства, приняли участие руководитель ООО «АгроМир» Артём Почернин, глава Кузнечихинского сельского поселения Александр Белозеров, начальник управления АПК района Николай Иванов и Андрей Коваленко.

Участники совещания обсудили проблемы и достижения сельскохозпредприятия, в котором трудится на постоянной основе 307 человек. В этом году «АгроМир» достиг рекордных показателей в производстве молока — 55 тонн валового надоя в сутки. Это является максимум за всю историю входящих в его состав отделений Горшиха, Левцово, Михайловское. На момент начала деятельности в апреле 2017 года надой составлял 43 тонны сырого молока в сутки.