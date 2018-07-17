Симферополь, 17 июля, 2018, 13:45 — ИА Регнум. Крымские перевозчики должны создать условия для пассажиров, при которых им было бы невыгодно ездить без билета. Такое мнение на своей странице в Faсebook 17 июля высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя грядущее усиление контроля над перевозчиками.

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский автобус

«Кроме того, министерство транспорта РК должно проработать проблему, связанную с нарушением графика маршрутных такси, расширить количество рейсов на отдельных направлениях и, что немаловажно, вернуться к работе по восстановлению остановочных павильонов», — отметил руководитель региона.

Таким образом, по его словам, до 1 августа министерство совместно с муниципалитетами должно составить точные расписания, которые будут размещены на всех автобусных остановках, а до 1 сентября — предоставить планы размещения остановочных павильонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля на полуострове начнутся совместные с ГИБДД мероприятия, направленные против водителей, которые не выдают пассажирам проездные билеты, а выручку с их продажи присваивают.