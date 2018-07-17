Москва, 17 июля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Основным событием понедельника, как и ближайшей недели после Мундиаля, несомненно является встреча президентов США и России.
Трамп и Путин смогли пообщаться напрямую, без участия сотен и тысяч «помощников» из правительства и СМИ. Хельсински показали, что оба представителя крупнейших стран мира готовы к диалогу, но имеют определенные ограничения в своих действиях. Как можно заметить по итогам встречи, никаких бумаг подписано не было, т. е. все отношения были оговорены «крупными мазками», и услышано мнение другой стороны, но без серьезных выводов и уступок. Такой подход не дал участникам рынка возможности создать волну волатильности, и движение валют оказалось довольно слабым. Об этом ИА REGNUM рассказал Владимир Пейсатый, аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери».
«Середина лета, в свою очередь, имеет еще одну причину для ослабления любых движений котировок — небольшие объемы (относительно) валют на торгах, т. е. ниже нормы, а также низкое количество самих участников. В то же время, скупка валюты продолжается, хотя темпы наполнения бюджета за счет ослабления рубля снижаются. Удержание коридора в 62−63 рубля за доллар остается основной задачей на ближайшей перспективе правительства. Прогноз на конец дня остается нейтральным, котировки останутся у отметки 62,5 рубля и некоторые изменения могут возникнуть только в среду, когда отечественный рынок примет сигналы по работе рынка США и ЕС с их стат. данными и позицией участников рынка», — заключил он.