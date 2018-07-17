Чита, 17 июля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Река Читинка, разлившаяся после дождей, продолжает подмывать и уничтожать дома жителей кооператива «Биофабрика» в Чите. Такой вывод можно сделать со слов одной из пострадавших, слова которой цитирует сегодня, 17 июля, «Чита.ру».

Цитата с сайта chita.ru Жители кооператива «Биофабрика» в Чи те с начала подтопления живут без воды и света. Теперь у некоторых из них не стало домов

Цитата с сайта chita.ru Разрушенная наводнением постройка в кооперативе «Биофабрика»

"Всё продолжается. Река как подмывала, так и моет наши постройки. Мы каждую секунду начеку. Мы до последнего думали, что наши дома отстоят, но мамин дом уже рухнул, осталось только две стены, ещё чуть-чуть и к вечеру, наверное, всё свалится», — поделилась проблемой жительница «Биофабрики».

Между тем, в читинской мэрии пояснили о наличии в посёлке дамбы стометровой дамбы и всей необходимой техники. Якобы, в результате проведенных работ, а также снижения уровня воды в реке, удалось остановить негативное воздействие воды.

Цитата с сайта chita.ru Многие постройки в кооперативе «Биофабрика» пришли в негодность

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Читу пришло в ночь на 10 июля. Жители столицы Забайкальского края пережили одну из самых страшных ночей. По свидетельству очевидцев, вода затопила дома по самке окна в считанные часы. Но никаких сообщений о надвигающемся бедствии горожане не получали.

Между тем мэр Читы Анатолий Михалёв, только недавно вернувшийся из отпуска, намеревался осуществить отсыпку дороги к своей даче, расположенной в кооперативе «Биофабрика», но местные жители, раздосадованные отсутствием помощи, не позволили осуществить эти работы.