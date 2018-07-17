Санкт-Петербург, 17 июля, 2018, 13:08 — ИА Регнум. Цены в отелях Санкт-Петербурга из-за ЧМ-2018 и других международных событий выросли в июне 2018 года на 41%. Об этом 17 июля сообщили ИА REGNUM в Северо-Западном главном управлении ЦБ РФ.

Дарья Драй ИА REGNUM Гранд Отель «Европа» в Санкт-Петербурге

Также в июне в Северной столице подорожали зарубежные туры (+8,4%) и жилищно-коммунальные услуги (+6,9%). При этом снизилась стоимость обслуживания потребительских кредитов (минус 5,7%) и цены на авиабилеты (минус 10,6%).

«По итогам июня 2018 года годовая инфляция в СЗФО составила 2,5%, что соответствует уровню за апрель и май <…>Темп роста потребительских цен на Северо-Западе остается ниже установленной Банком России цели вблизи 4%», — отметили в Северо-Западном управлении Банка России.

В Петербурге годовая инфляция в июне 2018 года не изменилась по сравнению с маем и составила 2,7%.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, цены на потребительские товары и платные услуги в Санкт-Петербурге с января по июнь 2018 года выросли в целом на 2,4%. Больше других подорожали продовольствие и топливо.

Индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге по итогам шести месяцев 2018 года составил 103,3% по отношению к тому же периоду прошлого года.