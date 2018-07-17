Санкт-Петербург, 17 июля, 2018, 12:28 — ИА Регнум. Три станции Петербургского метрополитена обслужили наибольшее число болельщиков во время проведения в Северной столице матчей чемпионата мира по футболу. Причем, две из этих станций были построены специально к началу ЧМ-2018.

Дарья Драй ИА REGNUM Вход в «Новокрестовскую»

Как сообщили ИА REGNUM 17 июля в пресс-службе метрополитена, наиболее востребованными у футбольных фанатов стали станции «Новокрестовская», «Крестовский остров» и «Беговая». Все они расположены в непосредственной близости от стадиона «Санкт-Петербург».

Станция «Крестовский остров» работает уже не первый год на пятой линии и помогает пассажирам добраться на стадион, в ЦПКиО на Елагином острове и в парк аттракционов. А станции «Новокрестовская» и «Беговая» построены на продолжении третьей линии метро в преддверии мундиаля и открыты на постоянной основе вечером 26 мая 2018 года.

Как отмечают в метрополитене, иностранные болельщики оценили дублирование информационных указателей и объявлений в вагонах поездов на английском языке, удобный интерфейс терминалов по продаже и пополнению проездных билетов, а также работу сотрудников метро, готовых прийти на помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии ЧМ в Петербурге также были построены пешеходный Яхтенный мост и мост Бетанкура, и транспортная развязка на Пулковском шоссе.

В 2020 году Санкт-Петербург — единственный из городов России — примет четыре матча чемпионата Европы по футболу, который пройдет сразу в нескольких странах континента.