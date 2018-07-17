Ярославль, 17 июля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Желающих участвовать в конкурсе по выполнению работ по содержанию объектов улично-дорожной сети Ленинского и части Кировского районов города Ярославля в 2018—2020 годах не нашлось. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

City-yaroslavl.ru Уборка города

Генеральным подрядчиком по содержанию улиц Ярославля является муниципальное «Городское спецавтохозяйство». САХ убирает своими силами Красноперекопский, Фрунзенский и Кировский районы, а остальные отдает на субподряд.

В июне субподрядчики были определены для Дзержинского и Заволжского районов — их взяло ООО «Яравтодор». Заявки его конкурента — московской компании «Спецстройинж» (ООО «ГК ССИ») были отклонены. Конкурс на Ленинский с частью Кировского района проводится во второй раз. В первый раз начальная цена составляла 85,2 млн рублей, а второй раз была снижена до 82,7 млн. В первый раз комиссия отклонила заявки «Яравтодора» и «ССИ». На объявленный повторно конкурс не было подано ни одной заявки.

Район без уборки не останется. Сейчас Кировский район убирает «Спецавтохозяйство», а Ленинский район — московская компания «Спецстройинж». Кто-то все равно будет убирать город — без этого нельзя. Пока будем работать по прямым договорам. В крайнем случае, сами будем убирать, как генподрядчик», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора МУП «Городское спецавтохозяйство» Эдуард Снежков.

Источники в дорожной отрасли Ярославля полагают, что Ленинский район в дальнейшем также будет отдан на субподряд «Яравтодору», который связывают с известным ярославским предпринимателем Эдуардом Погосяном.