Желающих убирать Ленинский район Ярославля не нашлось
Ярославль, 17 июля, 2018, 12:07 — ИА Регнум. Желающих участвовать в конкурсе по выполнению работ по содержанию объектов улично-дорожной сети Ленинского и части Кировского районов города Ярославля в 2018—2020 годах не нашлось. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.
Генеральным подрядчиком по содержанию улиц Ярославля является муниципальное «Городское спецавтохозяйство». САХ убирает своими силами Красноперекопский, Фрунзенский и Кировский районы, а остальные отдает на субподряд.
В июне субподрядчики были определены для Дзержинского и Заволжского районов — их взяло ООО «Яравтодор». Заявки его конкурента — московской компании «Спецстройинж» (ООО «ГК ССИ») были отклонены. Конкурс на Ленинский с частью Кировского района проводится во второй раз. В первый раз начальная цена составляла 85,2 млн рублей, а второй раз была снижена до 82,7 млн. В первый раз комиссия отклонила заявки «Яравтодора» и «ССИ». На объявленный повторно конкурс не было подано ни одной заявки.
Район без уборки не останется. Сейчас Кировский район убирает «Спецавтохозяйство», а Ленинский район — московская компания «Спецстройинж». Кто-то все равно будет убирать город — без этого нельзя. Пока будем работать по прямым договорам. В крайнем случае, сами будем убирать, как генподрядчик», — сказал корреспонденту ИА REGNUM и.о. директора МУП «Городское спецавтохозяйство» Эдуард Снежков.
Источники в дорожной отрасли Ярославля полагают, что Ленинский район в дальнейшем также будет отдан на субподряд «Яравтодору», который связывают с известным ярославским предпринимателем Эдуардом Погосяном.