Санкт-Петербург, 17 июля, 2018, 12:03 — ИА Регнум. В память 100-летней годовщины гибели бывшего императора Николая II, членов его семьи и приближенных, расстрелянных в Екатеринбурге в 1918 году, в Петербурге состоялась божественная литургия. Она прошла в Храме Спаса Нерукотворного — домовой церкви Зимнего дворца, сообщает пресс-служба Смольного.

Gov.spb.ru Георгий Полтавченко и члены рода Романовых в Зимнем дворце

На богослужении присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и представители рода Романовых. Возглавил службу настоятель Князь-Владимирского собора протоиерей Владимир Сорокин.

После литургии губернатор заявил о необходимости помнить уроки истории.

«При любых обстоятельствах надо хранить мир и согласие в обществе. Жить в добросердечии и понимать, что мы один народ и одна страна», — сказал Георгий Полтавченко.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-губернатор Петербурга Игорь Албин принял участие в памятных мероприятиях в Екатеринбурге.