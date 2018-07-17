Салехард, 17 июля, 2018, 11:25 — ИА Регнум. 19 июля в порту «Цзянсу Жудун» в Китае ожидают прибытия двух российских танкеров, которые доставят первую партию сжиженного природного газа с предприятий «Ямал-СПГ». Суда впервые прошли по Северному морскому пути без ледокольной поддержки. А 23−24 июля в городе-порту «Сабетте» в Ямало-Ненецком автономном округе пройдет визит 17 послов иностранных государств, в том числе Китая, в рамках которого российская сторона представит новые возможности Северного морского пути. По мнению экспертов, Россия открывает для себя новые перспективы, как в мировой экономике, так и в политике.

Фото Сергей Черкашин Завод «Ямал-СПГ», запущенный в декабре прошлого года, вывел порт «Сабетта» в лидеры по приросту грузопотока

Фото Сергей Черкашин Завод «Ямал-СПГ», запущенный в декабре прошлого года, вывел порт «Сабетта» в лидеры по приросту грузопотока

Завод Ямал-СПГ, запущенный в декабре прошлого года, вывел порт «Сабетта» в лидеры по приросту грузопотока

Изучение Северного морского пути Россия начала еще во времена Петра I. Хотя о возможности практического использования Северо-Восточного прохода, как Северный морской путь называли ранее. Впервые заявлено об этом еще в 1525 году русским дипломатом Дмитрием Герасимовым. Сам же он опирался на результаты плавания поморов еще в XIII веке.

С изучением и освоением маршрута связаны такие известные русские ученые и мореплаватели, как Ломоносов, Челюскин, Колчак, Шмит. Известный химик Дмитрий Менделеев разработал не только таблицу химических элементов, но и высокоширотный ледокол и вместе с адмиралом С.Макаровым был занят постройкой ледокола «Ермак».

Однако масштабное освоение и становление Северного морского пути как транспортного коридора началось уже в советский период. В 1931 году для этих целей было создано Главное управление Севморпути, отвечавшее, в частности, за «северный завоз» — снабжение населения Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Теперь же магистраль все больше приобретает международное значение.

«Арктика, без всякого преувеличения — это мировая кладовая. И мы готовы использовать эти богатства, прежде всего, конечно, для развития своей собственной страны, но и для того, чтобы удовлетворять растущие потребности мировой экономики и мировой энергетики», — заявлял Владимир Путин на форуме «Арктика — территория диалога» в 2013 году в городе Салехарде.

Тогда эти слова воспринимались как декларация и общие слова. Рассуждать об Арктике было модно, но реальное продвижение воспринималось в долгосрочной перспективе и точно не в этом поколении. Но все оказалось намного стремительнее.

Фото Сергей Черкашин Владимир Путин выступил на форуме «Арктика — территория диалога» 25 сентября 2013 года в Салехарде

Владимир Путин выступил на форуме «Арктика — территория диалога» 25 сентября 2013 года в Салехарде

Сегодня Северный морской путь и портовая база вдоль него демонстрируют взрыв развития, а увеличение грузопотока по нему до 80 миллионов тонн в год за шесть лет (то есть почти в 8 раз), прописанное в программном майском указе Владимира Путина №204, не выглядит сверхзадачей. Главный катализатор интенсивного роста — ямальский порт «Сабетта», построенный НОВАТЭК и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа под задачи проекта завод «Ямал-СПГ». Порт стоит недалеко от поселка Новый Порт, созданного еще в Советском союзе и воспринимавшемся тогда аналогично — как центр мировой логистики через российскую Арктику. Идея развития такого хаба в конце 2017 года поддержана правительством России и РЖД.

Подписана концессия с руководством ЯНАО, согласно которой РЖД сегодня готовят строительство железнодорожных подходов к порту. Они позволят использовать «Сабетту» не только производителям СПГ, но и любым другим, в том числе иностранным компаниям широкого спектра товаров. Проект получил название Северный широтный ход, а его двигатель Дмитрий Артюхов в мае 2018 года стал врио губернатора ЯНАО. Успехи округа в развитии Арктики и наличие соответствующих проектов — один из главных факторов, который называют эксперты, объясняя повышение по карьерной лестнице как главы Минприроды Кобылкина, так и врио губернатора ЯНАО Артюхова.

Фото Сергей Черкашин Предыдущий губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин и нынешний врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов подняли Арктику на знамена регионального развития

Предыдущий губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Кобылкин и нынешний врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов подняли Арктику на знамена регионального развития

«Ямал — это очень удобное место транспортировки ресурсов и в Азиатско-Тихоокеанский регион, и в Европу, и в Северную Америку», — сказал Владимир Путин в 2012 году в ходе презентации проекта морского порта «Сабетта» на Ямале. Его оценку подтверждают и эксперты.

«Северный морской путь — это самый короткий путь из Европы в Азию. В принципе проекты северного морского пути и их понимание начали разрабатываться еще в Российской империи, — отметил профессор Высшей школы экономики Олег Матвеичев. — Потом все проекты были реанимированы при Сталине и создано соответствующее ведомство. В годы советской власти стали делать атомные ледоколы, обустраивать порты. Сейчас из-за потепления климата, из-за того, что Россия построила несколько атомных и простых ледоколов Северный морской путь имеет соответствующую инфраструктуру и может эксплуатироваться на регулярной основе».

Новый выход на мировые рынки, по словам эксперта, получают не только нефтегазовые предприятия, которые получили новый арктический порт «Сабетта» на Ямале, но и предприятие «Норильский никель», который может отгружать продукцию в порте «Дудинка» более длительный период навигации.

«Северный морской путь он очень актуален для России, — отметил российский экономист и политолог Михаил Хазин. — Россия — страна, у которой очень мало портов и мало морей. Есть порты на Дальнем Востоке, но Дальний Восток не соединен с европейской частью… Ну, то есть он соединен, но это очень ограниченная транспортная артерия, она переполнена и увеличить резко ее пропускную способность невозможно — это первое. Второе, морской транспорт намного дешевле, чем сухопутный. И по этой причине в западном мире максимального эффекта в экономике в разное время страны, у которых была очень мощная именно морская инфраструктура — Британия, Франция, Испания, Италия, Соединенные Штаты Америки, Япония, Китай — нынешний. По этой причине то потепление глобальное, которое имеет место, оно теоретически может дать России очень сильные серьезные плюсы».

Фото Сергей Черкашин Презентация проекта порта Сабетта Владимиру Путину состоялась в 2012 году

Презентация проекта порта «Сабетта» Владимиру Путину состоялась в 2012 году

Тем временем, российские газовые компании уже намерены максимально использовать открывающиеся возможности маршрута. «Владимир Русанов» и «Эдуард Толль» — новейшие российские СПГ-танкеры ледового класса Arc7, прибытия которых со дня на день ждут в китайском порту «Цзянсу Жудун», вышли из порта Сабетта в конце июня.

«Эти рейсы являются первыми в истории поставками российского СПГ по Северному морскому пути без ледокольной проводки», — заявил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. Как отмечает компания, судам за девять дней удалось преодолеть ледовую часть пути и достичь открытых вод.

Это первая поставка сжиженного природного газа с предприятий «Ямал-СПГ» в рамках долгосрочного проекта, который реализуют российский «НОВАТЭК» при участии китайских CNPC и фонда «Шёлковый путь», а также французской компании Total. Встречать танкеры в китайском порту планирует и министр энергетики России Александр Новак, который прибудет в КНР для переговоров с руководителем Государственного энергетического управления страны Нуром Бекри.

Фото Сергей Черкашин «Последние годы караваны судов на Северном морском пути — явление ежедневное»

Последние годы караваны судов на Северном морском пути — явление ежедневное

Северный морской путь важен не только как внутренняя артерия России, но, как отмечает Олег Матвеичев, интересует и Китай и Европу.

«Для Китая Северный морской путь важен в рамках их стратегического глобального проекта — «Один пояс — один путь», который включает как стратегические наземные магистрали — транспортные, энергетические, так и морские пути, — подчеркнул президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов. — И Китай намерен развивать собственные морские и океанские перевозки. Недавно в Китае начали строить свой ледокол. А для чего им нужен ледокол? Для того, чтобы водить торговые суда по Северному морскому пути».

И интерес Китая к маршруту будет только возрастать в силу того экономического давления, которое оказывают США на всю систему международной торговли. В частности, недавно премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил страны Восточной Европы и Германию. В Берлине стороны обменялись дружелюбными жестами. Ли Кэцян, пообещал Европе снижение тарифов на импорт товаров в Китай, тогда как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «штрафные пошлины против Китая вредят и немецкому бизнесу».

Рост товарооборота между Китаем и Европой открывает огромные возможности и перед Россией.

«Северный морской путь — это важный мировой проект, — заявил политолог Дмитрий Гусев. — Это путь, который короче для грузов из Европы в Азию. Но мы тут ввязываемся в большую историю. С одной стороны это возможности зарабатывать, с другой — мы должны технически обеспечить эти возможности. Это тянет за собой много задач. Прежде всего, развитие атомного ледокольного флота и вообще флота и портов. Это большая техническая и политическая задача».

Действительно, Северный морской путь позволяет в разы снизить сроки доставки грузов на маршруте Европа — страны Азиатско-Тихоокеанского региона, по сравнению с маршрутами через Суэцкий и Панамский каналы. Протяжённость Северного морского пути от Карского моря до Берингова моря составляет порядка 5,5 тыс. км. Маршрут транспортировки грузов с Дальнего Востока в Европу с использованием Северного морского пути — более 14 тыс. км, альтернатива через Суэцкий канал — более 23 тыс. км.

«Северный морской путь наиболее короткий и удобный, если решить вопрос с прохождением через льды нефтегазовых танкеров и торговых сухогрузов, а также в военно-технических перевозках между Европой, Россией, Дальним Востоком, Китаем и Японией, и Соединенными Штатами Америки, а также Юго-Восточной Азией, — подчеркнул Владимир Прохватилов. — Все другие — гораздо длиннее. Кроме того освоение Северного морского пути важно и с точки зрения конкуренции в Арктике. В среднесрочной перспективе возможна конкуренция не только между странами, которые имеют выход в Северный ледовитый океан — Россия, Канада, США, но и другими. Я думаю, что ледоколы начнут строить все, кто претендует проводить свои торговые суда этим путем, ведущие военные и морские державы это точно».

Фото Сергей Черкашин СПГ-танкер класса Yamalmax «Кристоф де Маржери» — дань памяти погибшему директору компании Total и символ роста влияния России на Северном морском направлении

СПГ-танкер класса Yamalmax «Кристоф де Маржери» — дань памяти погибшему директору компании Total и символ роста влияния России на Северном морском направлении

По мнению эксперта, водить торговые суда по Северному морскому пути, в том числе и вдоль северных морских границ России смогут любые страны в рамках соответствующих международных договоров, которые есть, либо еще будут достигнуты.

Северный морской путь находится в зоне ответственности России, но Россия готова предоставить доступ к нему всем странам, с учетом требований по безопасности и с соблюдением российских интересов.

Сегодня Россия активно занимается обустройством маршрута, чтобы упростить прохождение судов в непростых климатических условиях для того, чтобы в ближайшие 15 лет увеличить грузопоток на этом направлении в 20 раз. Причем, как отмечают эксперты, значение арктического торгового пути по мере таяния арктических льдов будет только расти. Соответственно, маршрут станет более доступным. При этом Россия является главным игроком в освоении мореходства по Северному морскому пути, что, по мнению экспертов, открывает перед нашей страной не только экономические, но и политические перспективы.

«У нас, например, нет современных технологий для освоения углеводородных морских ресурсов, — напомнил Владимир Прохватилов. — Роснефть рассчитывала на американских партнеров. Но те отказались участвовать в наших нефтегазовых проектах, особенно в арктических». Освоение мореходства по Северному морскому пути предоставит России возможности добиваться снятия санкций.

Развитие Северного морского пути как транснационального транспортного коридора — «это большая политическая задача, — подчеркнул Дмитрий Гусев. — И есть основания для торга с американцами и европейцами по ряду других вопросов».

«Развитие Северного морского пути, расширение возможностей его использования «дает России очень мощный транспортный рычаг, — отмечает Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг». — Рычаг экономический, но давайте найдем, где заканчивается экономика и начинается политика, и наоборот».

Визит 23−24 июля послов иностранных государств именно в «Сабетту» на этом фоне выглядит не случайным выбором. Ямальский порт, находящийся ровно посередине страны и ближе всего в циркумполярном поясе к Китаю, может считаться действующим центром развития российской арктической логистики. Тем не менее, усилиями одного региона решить масштабные задачи, стоящие перед Россией в Арктике не получится. Перевалочные пункты, инфраструктура, ледокольный флот — все эти направления требуют дополнительных вложений и внимания. Задача поставлена, майский указ подписан, шагов осталось ждать недолго. Вспоминая славу Семена Челюскина, Харитона Лаптева и других исследователей Арктики, наша страна сегодня может и должна двигаться не Север. Одно из главных преимуществ России и потенциал для развития — наше пространство и транзитные возможности. Лидерами по использованию своего географического положения сегодня остаются Китай и Сингапур, оккупировавшие пять первых строчек в списке крупнейших портов мира. Лидером по-прежнему остается порт Шанхая, но Ямал вполне способен побороться за это лидерство. Помочь ему в этом своими грузами готовы и сами китайцы. А получится или нет, мы увидим совсем скоро.