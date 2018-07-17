Москва, 17 июля, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Госдума приняла закон об обязательной аудиозаписи судебных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.

Суд

Аудиопротоколирование заседаний станет обязательным в судах первой и апелляционной инстанции. Прописывается также возможность подачи замечаний относительно неточности и неполноты аудиозаписи.

«Агрессивность судебной системы до сих пор имеет место, нужно развернуть ее лицом к гражданину», — сказал депутат Госдумы Владимир Жириновский (ЛДПР), он также настаивает на обязательной видеозаписи судебных заседаний.

Кроме того, вводится автоматизированное формирование состава суда при рассмотрении гражданских, арбитражных и административных дел. Формирование состава суда в ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в исходе судебного разбирательства, допускается только в случае невозможности использования в суде автоматизированной информационной системы.