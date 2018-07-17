Калининград, 17 июля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. У правительства Калининградской области отсутствуют какие-либо договоренности с «Немецко-русским фондом мира», который приглашает граждан Германии переселиться в российский эксклав, именуя его «Кёнигсбергской областью».

Gov39.ru Губернатор Калининградской области Антон Алиханов

«Никаких договорённостей с этой организацией у правительства области нет. Их заверения по меньшей мере не соответствующие действительности», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник Управления по информационной политике и взаимодействию со СМИ правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

Кроме того, в правительстве Калининградской области отметили необходимость «правильного топонимического наименования субъекта РФ».

«Особенно в официальных заявлениях в СМИ», — уточнил Лысков.

Напомним, ранее ИА REGNUM цитировало руководителя проекта Годвина Бахмана о том, что «российская администрация (в лице губернатора Антона Алиханова. — ИА REGNUM ) уже обещала далеко идущую поддержку реализации нашей идеи».

По замыслу немецких предпринимателей, граждане Германии, разочарованные политикой Евросоюза, переедут в Калининградскую область на постоянное место жительства, поселившись компактно, что приведет — цитата — «к сильному экономическому возрождению» региона.

На следующей неделе в Königsberger Gebiet ожидается ознакомительный приезд первой группы немцев.

Стоит отметить, что после публикации ИА REGNUM новости «В Германии призывают переселяться в «Кёнигсбергскую область» руководство «Немецко-русского фонда мира» добавило на карту России изображением Крыма, ранее отсутствующего на карте.