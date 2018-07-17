Биробиджан, 17 июля, 2018, 11:21 — ИА Регнум. Мэра столицы ЕАО Биробиджана Евгения Коротелёва безуспешно ждали жители самого проблемного района — Железнодорожного. Глава столь редкий гость в убогом микрорайоне, что встречать его люди вышли с хлебом-солью. Но градоначальник сначала заблудился в собственном городе, а когда жители сами съездили за ним и показали дорогу, просто сбежал. Биробиджанцы пожаловались на него губернатору, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Официальный сайт администрации г. Биробиджана Мэр Биробиджана Евгений Коростелев

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Один из наиболее проблемных районов Биробиджана — поселок Железнодорожный — должен был стать одним из пунктов остановки «мэрского объезда» — Коростелев порой объезжает вверенный ему город. Жители Железнодорожного ждали больше часа, но кавалькада автомобилей, везущих самого градоначальника, сотрудников мэрии и журналистов местного телевидения, всё не появлялась. Один из общественников-активистов вышел встречать редкого гостя с хлебом-солью.

Активистам позвонили из мэрии и велели ждать: мэр лично приедет. Люди отложили все дела и стали ждать. Жители Железнодорожного доведены до отчаяния многочисленными проблемами, которые местная власть не решает годами: «мёртвыми» колодцами без воды, «убитыми» дорогами, помойками на каждом шагу.

Отчаявшиеся люди уже и сход проводили, и на акции протеста выходили — все без толку.

Во вторник, 17 июля в назначенный мэрией час возле одного из аварийных домов по улице Тунгусской местные жители и собрались.

По данным газеты Набат дом №19 по Тунгусской мало того, что аварийный, он еще и обесточен. Прежний хозяин дома накопил долгов, да и сгинул. А энергетики дом отключили от питания. Помогать людям власти не спешат.

Через час пустого ожидания биробиджанцы принялись звонить в мэрию. Там им сообщили, что кавалькада автомобилей с мэром, телевидением и прочими чиновниками, заблудилась и не может найти нужный адрес. Тогда одна из жительниц Железнодорожного на своем автомобиле отправилась на помощь мэру.

Вскоре на пыльной разбитой дороге показался кортеж, в том числе служебный автобус, в котором сидело не менее 10 человек, в том числе мэр.

А затем случилось, то, чего никто из жителей несчастного Железнодорожного и ожидать не мог. Вышли к людям лишь телевизионщики, автобус с мэром лишь притормозил и — проехал мимо. Телевизионщики потоптались на месте и тоже уехали.

Люди стали кричать, махать руками, но тщетно. Через несколько минут, видимо, опять заблудившись, автобус с мэром вновь вывернул из соседней улицы. И опять проехал мимо ожидавших его людей. Вслед ему неслись возмущенные крики горожан.

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«Это что такое?! Почему власть относится к людям, как к быдлу?! Мы не заслужили такое отношение!», — кричали возмущенные люди.

Вне себя от обиды, чувствуя себя оскорбленными до глубины души, биробиджанцы отправились в правительство ЕАО и потребовали вызвать губернатора Александра Левинталя. Но глава региона оказался в отъезде, в Москве. Тогда горожане рассказали сотруднице правительства области о своей обиде на мэра, и о своих проблемах. Людей заверили, что на следующей неделе в Железнодорожный приедут или губернатор, или вице-губернатор.

Мэр Коростелёв в Железнодорожном так и не появился.

Как сообщало ИА REGNUM, биробиджанцы постоянно критикуют градоначальника Евгения Коростелева за непомерные траты на себя — любимого. Особенно любит биробиджанский мэр ездить за границу — опыт перенимать. Но, судя по всему, все, что перенимает, умудряется растерять по дороге. Не так давно он ездил в якобы служебную командировку в Израиль, в город-побратим Маалот Таршиха. Там он встречался с бывшими жителями ЕАО, которые убежали из ЕАО в поисках лучшей доли. И долю эту, надо заметить, нашли. Напомним, к концу 90-х годов прошлого века из ЕАО уехали 99% евреев.

Вернувшись, господин Коростелев устами своей пресс-службы, рассказал биробиджанцам о том, какие чудесные шампуни производят в Израиле.

В конце июня 2018 года мэр Биробиджана ездил на Харбинскую торгово-экономическую выставку. По возращении с восторгом рассказывал о производстве китайских беспилотников — (вот бы и нам такие!), а также мечтал завалить Китай ягодой голубикой, которая обильно произрастает на непроходимых болотах ЕАО.

Между тем, пока мэр Биробиджана путешествует по дальним странам, в его родном городе творится форменный ужас. Кладбище полуразрушено, из земли торчат гробы, погост завален горами мусора. Сами биробиджанцы называют столицу области «бомжатником». В городе огромные проблемы с «коммуналкой», старая ТЭЦ дышит на ладан и у биробиджанцев есть опасения, что еще одну зиму она не переживет.

ЕАО — беднейший регион России. Каждый четвертый житель здесь живет за чертой бедности. Но мэр Биробиджана явно не относится к числу бедняков. Его доход за 2017 год составил почти 2 млн рублей, передвигаться по улицам города Евгений Коростелев любит на мотоцикле HARLEY-DAVIDSON, либо на автомобиле Тойота Лэнд Круизер Прадо. В собственности есть также автомобиль Ниссан Атлас. У мэра есть гараж площадью с квартиру среднего биробиджанца — 51,3 кв. Есть квартира, есть доля в квартире — вторая у супруги.

Многие эксперты сегодня говорят о том, что ЕАО, получившая статус самостоятельного субъекта в 90-е годы прошлого века, оказалась нежизнеспособной. И рекомендуют присоединить её либо к Хабаровскому краю, либо к Амурской области.