Симферополь, 17 июля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. Десятки жителей Симферополя 17 июля приняли участие в крестном ходе, приуроченном к столетию гибели семьи Романовых, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Крестный ход прошел в центре столицы Крыма.

Марина Каширская ИА REGNUM Бюст Николая II в Ливадийском дворце

«Причисление к лику святых царской семьи несомненно является событием огромного духовного значения в жизни православной церкви и нашего богоспасаемого отечества», — отметил митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. По его словам, в Ливадии заложат храм-памятник, который будет прославлять семью Романовых.

Как сообщало ИА REGNUM, последний российский император Николай II и его семья были расстреляны ночью 17 июля 1918 года. В 1991-м и 2007-м годах в Свердловской области были извлечены останки, которые, по данным экспертов СКР, принадлежат именно Романовым.