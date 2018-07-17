Ярославль, 17 июля, 2018, 10:59 — ИА Регнум. Департамент дорожного хозяйства правительства Ярославской области намеревается учредить собственные почетные грамоты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа в Facebook Дороги Ярославля Ремонт дорог в Ярославле

Как сказано в пояснительной записке к документу, почетная грамота департамента учреждается «для награждения граждан и организаций за заслуги в сфере дорожного хозяйства Ярославской области».

Основаниями для награждения являются значительные трудовые, производственные достижения и успехи в работе в организациях дорожного хозяйства Ярославской области, многолетний (не менее трех лет) добросовестный труд в сфере дорожного хозяйства региона, особые заслуги в работе по реализации государственной политики в этой сфере.

Награждение может быть приурочено к профессиональным праздникам, юбилейным датам, годовщине создания организации.

Можно ожидать, что у представителей неравнодушной общественности, которая контролирует ремонт дорог, появятся свои, весьма неожиданные предложения: кому же именно нужно вручить грамоту за ярославские дороги.