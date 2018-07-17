Ярославль, 17 июля, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Экс-губернатор, член Совета Федерации от Ярославской области Анатолий Лисицын видит следующим представителем областной думы в верхней палате парламента Михаила Боровицкого, нынешнего председателя Ярославской областной думы. Об этом Лисицын написал на своей странице в Facebook.

Страница Анатолия Лисицына в Facebook Анатолий Лисицын

Лисицын написал о том, что в Совфеде подвели итоги «Дней Ярославской области». Все инициативы по развитию региона были одобрены.

Однако, что важно для понимания — постановление Совета Федерации не «имеет цифр», то есть объемы финансирования проектов в нём не указаны. Федеральные средства нужно обосновывать и лоббировать. Поэтому следующий этап самый важный и ответственный — получить финансирование проектов при формировании бюджета страны на следующий и последующий годы… Посему важна работа и сенатора от исполнительной власти (в деловых качествах и контактах И. Каграманяна не сомневаюсь), и от законодательной власти», — пишет Анатолий Лисицын.

Срок полномочий Ярославской областной думы заканчивается в сентябре. Анатолий Лисицын не принимает участие в новых выборах, поэтому не сможет быть сенатором.

В свой работе всегда руководствовался принципом — в команде те, кто способны быть эффективными (личная субъективная оценка симпатий-антипатий — второстепенна). Кто способен обосновать цифры в высших кабинетах? У кого есть опыт «в системе»? Наработанные контакты на федеральном уровне? Такой фигурой сейчас является Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий. Дело — прежде всего, интересы области — прежде всего. Область должна получить такого сенатора!», — считает Анатолий Лисицын.

Такая поддержка со стороны действующего сенатора выглядит довольно неожиданной, учитывая тот факт, что недавно Михаил Боровицкий был лишен поста руководителя регионального отделения партии «Единая Россия» за позицию облдумы по пенсионной реформе. В политических кругах региона считают, что на место сенатора от областной думы согласован хоккеист Андрей Коваленко. В любом случае, претендентам на пост сенатора предстоит сначала выиграть выборы 9 сентября.