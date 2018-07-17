На заводе в Калужской области погиб 29-летний рабочий
Людиново, Калужская область, 17 июля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В Калужской области на чугунолитейном заводе города Людиново начата проверка по факту смерти 29-летнего рабочего. Об этом 17 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Сергей Аверкиев.
По его словам, 12 июля 2018 года около 22.30 на чугунолитейном заводе в Людинове формовщик машинной формовки попытался поправить застрявшую форму и зашёл за защитное ограждение автоматической линии. Когда он устранил неисправность, внезапно сработала площадка приёма форм и зажала работника, который от полученных травм скончался на месте.
«В ходе проверки, следователи изучат состояние техники безопасности на производстве и дадут правовую оценку произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявилСергей Аверкиев.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным Государственной инспекции труда Калужской области, на предприятиях региона с начала 2018 года травмировались 30 человек, из них 12 человек получили травмы с тяжёлым исходом и шесть человек со смертельным исходом. Так, смертельные случаи произошли на ЦСП «Аненки», в ООО «НиваСтрой», «Калугаавтодор №5», ООО «Калужская Нива», ООО «Кривское», а также при дорожно-транспортном происшествии в ОАО «Мосмедыньагропром».
Напомним, в 2017 году в Калужской области 53 человека получили производственные травмы. В регионе произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и семь — со смертельным исходом.