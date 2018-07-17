Людиново, Калужская область, 17 июля, 2018, 10:50 — ИА Регнум. В Калужской области на чугунолитейном заводе города Людиново начата проверка по факту смерти 29-летнего рабочего. Об этом 17 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM следователь Людиновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Калужской области Сергей Аверкиев.

Пресс-служба калужского регионального следственного управления СКР. На чугунолитейном заводе города Людиново

По его словам, 12 июля 2018 года около 22.30 на чугунолитейном заводе в Людинове формовщик машинной формовки попытался поправить застрявшую форму и зашёл за защитное ограждение автоматической линии. Когда он устранил неисправность, внезапно сработала площадка приёма форм и зажала работника, который от полученных травм скончался на месте.

«В ходе проверки, следователи изучат состояние техники безопасности на производстве и дадут правовую оценку произошедшему. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявилСергей Аверкиев.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Государственной инспекции труда Калужской области, на предприятиях региона с начала 2018 года травмировались 30 человек, из них 12 человек получили травмы с тяжёлым исходом и шесть человек со смертельным исходом. Так, смертельные случаи произошли на ЦСП «Аненки», в ООО «НиваСтрой», «Калугаавтодор №5», ООО «Калужская Нива», ООО «Кривское», а также при дорожно-транспортном происшествии в ОАО «Мосмедыньагропром».

Напомним, в 2017 году в Калужской области 53 человека получили производственные травмы. В регионе произошло два групповых несчастных случая, 35 несчастных случаев на производстве с тяжёлым и семь — со смертельным исходом.