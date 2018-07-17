Ярославль, 17 июля, 2018, 10:30 — ИА Регнум. В Ярославле продолжается эпопея вокруг клуба «Мед», имущество которого за многомиллионные долги было арестовано в ноябре прошлого года. Временный управляющий не может получить финансовую документацию от руководителя клуба и обратился в арбитражный суд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яндекс-карты Развлекательный комплекс

Определением Арбитражного суда Ярославской области от 6 декабря 2017 было возбуждено производство по делу о признании банкротом ООО ночной клуб «Мед». В отношении организации была введена процедура наблюдения, утвержден временный управляющий.

Однако он столкнулся с неожиданным препятствием: получить финансовые документы о работе клуба «Мед» не удалось. Руководитель клуба их не предоставила.

Поняв, что иного выхода для того, чтобы увидеть необходимую документацию, нет, временный управляющий обратился в Арбитражный суд с просьбой обязать руководителя клуба предоставить перечень имущества должника, бухгалтерские и другие документы, отражающие экономическую деятельности клуба за три года до введения наблюдения.

Суд встал на сторону заявителя и обязал директора клуба в течение семи дней выполнить требования временного управляющего.

Напомним, в ноябре 2017 года приставы наложили арест на движимое и недвижимое имущество: теплоход, сам клуб и ресторан. Имущество оставлено на ответственное хранение должнику, он может им пользоваться. Исключением является теплоход.

Поводом стало взыскание крупной просроченной задолженности по целому ряду исполнительных документов на сумму свыше 60 млн рублей.

Как пояснили в УФССП, физические лица и организации взяли многомиллионный кредит, а рассчитаться с ним не смогли. Суд постановил взыскать задолженность в солидарном порядке.

Напомним, клуб «Мед» связывают с именем бизнесмена Владимира Голубева, который не так давно стал обвиняемым по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста». Ему грозит от 12 до 20 лет колонии, если суд докажет его вину.