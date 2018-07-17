Киев, 17 июля, 2018, 10:27 — ИА Регнум. Украина в ближайшее время получит от США $100 млн на укрепление обороноспособности. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в эфире телеканала ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Защита

По его словам, финансовые средства из Вашингтона в Киев поступят после принятия на Украине «закона о национальной безопасности» и «анализа реформирования ВСУ».

«Министр обороны США … подчеркнул, что в ближайшее время США окажут помощь Украине для укрепления обороноспособности украинской армии», — заявил Полторак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США передали противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине.

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