Махачкала, 17 июля, 2018, 10:26 — ИА Регнум. В сфере поставок автомобильного топлива Дагестана назрела ситуация, когда властям ничего не остается, как применить крайние меры к владельцам АЗС. Их заменят крупные компании, которые пригласит в республику врио главы Дагестана Владимир Васильев. Об этом он заявил 16 июля на еженедельном совещании с представителями органов власти.

АЗС

По его словам, призыв продавать качественный бензин, выйти из «тени» и платить налоги владельцы АЗС не услышали. Поэтому власти вынуждены заменить их на крупные сети, которые являтся законопослушными плательщиками налогов. Васильев сообщил, что по итогам проверки только по одной небольшой группе был установлен факт сокрытия 500 млн рублей прибыли, а также около 70 млн рублей налогов, пишет РИА «Дагестан».

Виновным придется ответить за свои действия. Власти Дагестана применят схему, которая позволит бороться с коррупцией и пополнить налоговую базу, подчеркнул Васильев.

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Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Дагестана в начале 2018 года объявил о намерении властей навести порядок в деятельности частных автозаправок. Он потребовал от владельцев АЗС прекратить вести свой бизнес «по-серому» и начать выплачивать налоги и трудоустраивать своих работников официально. В противном случае он пообещал обрушить на них «весь пролетарский гнев» и заменить их крупными сетевыми компаниями.