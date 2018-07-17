Ярославль, 17 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Исполнительная власть Ярославской области, как и законодательная, не дала своей оценки пенсионной реформы или же не захотела делать эту оценку публичной. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Проект закона, предусматривающий повышение пенсионного возраста, поступил в Ярославскую область из Госдумы России 21 июня. Региональный парламент и глава субъекта Федерации должны были дать официальные отзывы на него до 17 июля. Однако облдума не стала рассматривать документ и ушла на каникулы.

Губернатор области Дмитрий Миронов ушел в отпуск с 9 июля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по взаимодействию с законодательными органами Ярославской области, к этому моменту губернатор отзыва на законопроект не дал. Вместо него это должен был сделать и.о. губернатора — председатель правительства региона Дмитрий Степаненко. Помощница председатель правительства Екатерина Слесарева сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что Дмитрий Степаненко этим вопросом не занимался.

В информационном блоке правительства не смогли пояснить, был ли вообще направлен отзыв от региона в Госдуму. Как сообщало ранее ИА REGNUM, к 16 июля положительные отзывы на законопроект представили 60 регионов, отрицательных отзывов нет.