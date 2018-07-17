Вашингтон, 17 июля, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Заявления президента США Дональда Трампа после хельсинкской встречи с российским лидером Владимиром Путиным вызывают беспокойство, считает американский сенатор Роб Портман, полагая, что Трамп не выстоял против Путина в ряде наиболее критичных для США и их союзников вопросов безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Есть консенсус в разведывательном сообществе, что Россия вмешалась в наши выборы и продолжает попытки дестабилизировать демократии по всему миру, — пишет сенатор от штата Огайо в своем твиттере. — И Белый дом, и комитет Сената по разведке заключили, что Россия вмешалась в выборы 2016 года. Но когда представилась возможность, президент Трамп не спросил президента Путина о вмешательстве в выборы, о незаконном вторжении в Крым или о продолжающейся агрессии на Востоке Украины».

Республиканский сенатор подчеркивает, что в США все хотят лучших отношений с Россией, но Путину и всему миру нужно дать понять, что «действия России на мировой сцене неприемлемы и смена ее поведения необходима для улучшения отношений». Портман заверяет, что он лично вместе со своими коллегами в конгрессе и вместе с администрацией будет продолжать работать над этим.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференции 16 июля Дональд Трамп заявил, что президент Путин предложил совместное с США расследование «вмешательства» РФ в американские выборы. Глава Белого дома заявил, что считает это прекрасным предложением.