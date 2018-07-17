Москва, 17 июля, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Российская сторона готова предоставить контраргументы к итогам расследования крушения рейса МН17 авиакомпании Malaysia Airlines на юго-востоке Украины. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолета рейса MH17

Он отметил, что Россия выступает за полное расследование катастрофы, предусмотренное соответствующей резолюцией. Официально данные расследования Совместной следственной группы (ССГ) еще не опубликованы, имеются лишь предварительные итоги.

«Конечно, я думаю, мы каким-то образом будем давать контраргументы», — сказал Полянский агентству ТАСС.

Дипломат добавил, что Россия не обязана сотрудничать с Нидерландами и не участвует в расследовании, однако предоставляла для разбирательства информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2014 года в Донецкой области Украины потерпел крушение Boeing-777, на борту которого находились 298 человек. В промежуточном докладе экспертов, опубликованном 24 мая, говорится о возможной причастности России к катастрофе. Москва обвинения Совместной следственной группы (ССГ) отвергает.

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