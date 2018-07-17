Киев, 17 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ проведет тщательное расследование в связи с сообщениями о фактах шпионажа в миссии, сообщает 16 июля пресс-служба СММ ОБСЕ.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Сотрудники ОБСЕ

Таким образом, миссия отреагировала на репортаж немецкой Ассоциации общественного вещания о том, что якобы сотрудники СММ ОБСЕ шпионят за украинскими войсками и передают данные ФСБ России. В миссии отказались от каких-либо комментариев до проведения расследования. Вместе с тем в СММ ОБСЕ отметили, что наблюдатели ведут работу открыто и сообщают лишь те факты, которые видят на местах.

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Напомним, СММ ОБСЕ работает на Украине с 21 марта 2014 года. Ее наблюдатели находятся на территории всей страны, но, в основном, сосредоточены на востоке Украины. Всего в стране работают более 700 наблюдателей от ОБСЕ.