Новосибирск, 17 июля, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Поддержка президента — это не стопроцентный залог успеха, а определённый шанс, считает временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Об этом он заявил в интервью «Вестям. Новосибирск».

Анна Алябьева ИА REGNUM Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

«Безусловно, есть определённые соревнования, даже конкуренция, между регионами за внимание федерального центра. И много обращений губернаторов к главе государства, много поручений, указаний Владимира Владимировича Путина. Для того, чтобы в итоге получить поддержку, в том числе финансовую, со стороны федерального центра требуется проделать большую работу. Работу и в части детальной проработки инициатив, и подготовки проектно-сметной документации, безусловно, встреч с руководителями профильных ведомств», — сказал Андрей Травников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио главы Новосибирской области Андреем Травниковым. Они обсудили текущую ситуацию в регионе и планы по социально-экономическому развитию.

Напомним, что Андрей Травников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области после досрочной отставки Владимира Городецкого 6 октября 2017 года. На встрече с главой государства Травников заверил, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильна и сейчас идёт работа над стратегией развития до 2030 года. Досрочные выборы главы Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года.

Отметим, что в феврале 2018 года Владимир Путин посетил Новосибирск с рабочим визитом.