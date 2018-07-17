Чита, 17 июля, 2018, 09:39 — ИА Регнум. После скандальной новости о том, как забайкальцы не пустили КамАЗы с грунтом для отсыпки дороги к даче главы Читы Анатолия Михалёва, возмутившись тем обстоятельством, что чиновник, едва выйдя из отпуска, озаботился спасением собственного имущества, в ряде читинских СМИ появилась информация, дезавуирующая данный информационный повод. Мол, из новости, опубликованной газетой «Вечёрка», вовсе не следует, что машины ехали именно к даче главы Читы, да и вообще, неизвестно, что и куда везли КамАЗы. Но корреспондентам zab.tv удалось найти очевидцев произошедшего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с сайта zab.tv Дача главы Читы Анатолия Михалёва

Как следует из видеосюжета читинских коллег, на момент приезда съёмочной группы в кооператив «Биофабрика» часть техники уже была рядом с дачей Анатолия Михалёва.

«Мы перекрыли дорогу. Мы согласны, пусть отсыпает, но, если сделают тоже наши дороги. И спустят оттуда воду. Если сделают, пожалуйста. Пусть сыпят, но все дороги. А не для одного нашего барина городского. Сколько это можно терпеть уже? Мы всю ночь здесь сидели по грудь в воде. Хоть бы МЧС приехало, хоть бы кто. Никого. А для него… зачем?» — пояснил житель СНТ «Биофабрика» Николай Фролов.

Цитата с сайта zab.tv КамАЗы с грунтом, направлявшиеся к даче главы Читы

По его словам, проезд большегрузам жители «Биофабрики» перекрыли собственными автомобилями.

В этом кооперативе, как и во многих других затопленных паводком населённых пунктах Забайкальского края, говорят, что не получали заранее уведомлений о возможном стихийном бедствии и не успели к нему подготовиться.

«Бабушку одну сами спасали с крайнего дома. Выводили в два часа ночи. По грудь тоже воды было», — поясняет Николай Фролов.

В видеосюжете также утверждается, что КамАЗы с грунтом попросту не смогли добраться до дачи главы, поэтому водители грейдеров, не получив дальнейших распоряжений, уехали, так и не выполнив никаких работ.

Цитата с сайта zab.tv Дача главы Читы Анатолия Михалёва

Комментируя инцидент, сам Анатолий Михалёв, как говорится в сюжете читинских коллег, пояснил, что техника была задействована, чтобы защитить не только его дачу, а все остальные дачные участки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 июля газета «Вечёрка» со ссылкой на очевидцев, жителей дачного кооператива «Биофабрика, сообщила, что люди заблокировали проезд КамАЗов с грунтом к дому главы Читы Анатолия Михалева. Читинцам стало обидно, что к ним за четыре дня так никто и не приехал на помощь, а главе на участок уже КамАЗы грунта для отсыпки везут.