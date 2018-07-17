Пермь, 17 июля, 2018, 09:07 — ИА Регнум. Администрация города Перми вступила в противоречие с МВД относительно запрета Знамени Победы во время шествия акции «Бессмертный полк», сообщает 17 июля корреспондент ИА REGNUM.

Знамя Победы

Отвечая на обращение общественного деятеля Николая Аксентьева, МВД провело проверку, которая установила ответственность администрации города Перми в запрете Знамени Победы.

«Пропуск граждан на акцию «Бессмертный полк» осуществлялся на основании правил посещения мероприятия, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Администрации г. Перми», — говорится в ответе МВД.

Ранее администрация Перми подчеркивала, что не имеет никакого отношения к запрету государственной символики России, возлагая всю ответственность на Анну Отмахову и возглавляемую ею НКО, правила которой и предполагали запрет государственной символики России во время проведения акции.

В этой связи информационное агентство ИА REGNUM направило запрос в департамент культуры и молодежной политики администрации города Перми с просьбой прокомментировать возникшие противоречия.

Ввиду проверки, осуществленной МВД, администрация Перми уже не могла скрыть факт проведения заседания рабочей группы, о котором ранее умалчивала, однако свою ответственность она так и не признала.

«Правила посещения акции «Бессмертный полк» на заседании рабочей группы не утверждались», — говорится в ответе администрации, что прямо противоречит заявлению МВД.

Напомним, 9 мая в Перми во время проведения акции «Бессмертный полк» была запрещена государственная символика, в том числе и Знамя Победы. Данный факт вызвал бурю негодования среди общественности. Однако власти региона предпочитают не говорить на эту тему.