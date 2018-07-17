Южно-Сахалинск, 17 июля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. Выставочный павильон Сахалинской области на IV Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдёт во Владивостоке 11−13 сентября, отразит идею строительства моста между Сахалином и материков. Роль транспортного перехода сыграет понтонное сооружение, которое соединит павильон с искусственным островом на озере, расположенном неподалеку. На переправе будет размещен макет скоростного поезда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Сахалинской области Макет павильона Сахалинской области на IV ВЭФ

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Здание сахалинской экспозиции будет сконструировано в виде двух огромных морских волн, набегающих на сушу. Внутри разместят два экспозиционных зала — «Экономика» и «Спорт и туризм».

В зале «Экономика» посетители с помощью интерактивной карты смогут познакомиться с реализуемыми и перспективными проектами островного региона, оценив возможности для инвестиций.

Гостям представят образцы продукции местных предприятий. Например, по направлению «Импортозамещение и инновации» будет представлено оборудование для глубоководных эхолокационных измерений. По направлению «Экспорт» будут представлены образцы концентрированных биологически активных добавок, пищевые и косметические гели из ламинарии, рыбная мука, энергосберегающие окна, которые уже поставляются в Японию.

В мини-баре робот-бармен предложит молочные коктейли от сахалинских аграриев.

В экспозицию войдут и горнолыжный курорт «Горный воздух», и прочие туристические объекты Сахалина.

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Как сообщало ИА REGNUM, многомиллионное наследство Восточного экономического форума оказывается никому не нужным после окончания работы ВЭФ. На свои экспозиционные павильоны регионы тратят десятки миллионов бюджетных рублей, а по окончании работы форума павильоны оказываются невостребованными. Так, павильон Хабаровского края после III ВЭФ оказался брошен в Приморье, на острове Русский. Где пришёл в негодность. Павильон Сахалина был аккуратно упакован и возвращен на остров, предполагалось, что он украсит городской парк Южно-Сахалинска. Но павильон до сих пор лежит в сарае — упакованный.