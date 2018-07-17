Хельсинки, 17 июля, 2018, 09:04 — ИА Регнум. «Важные выводы», сделанные американским президентом Дональдом Трапом по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным, прокомментировал доктор экономический наук, профессор Никита Кричевский. Он полагает, что встреча в Хельсинки была нужна в основном Трампу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

«Ему все больше нравится роль вершителя вселенских судеб, тем более что в экономике США дела наладились, а стратегия торговых войн начала приносить первые плоды в виде уменьшения внешнеторгового дефицита и новых рабочих мест.

У Трампа есть и тщеславная цель после миллиардерства, всемирной известности, кино, красавицы-жены или президентства — получить Нобелевскую премию мира (у Обамы же есть, а Трамп чем хуже?). И он её несомненно достигнет, особенно после встречи с Кимом и вот теперь — с Путиным», — считает Никита Кричевский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным глава США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что сделал «хорошие выводы», и отметил, что им с Путиным удалось обсудить очень большой спектр вопросов, в частности, экономику, ядерное оружие, войну, мир, Украину и Сирию.